Finnmark politidistrikt melder at de fikk inn melding om knivstikking på en privatadresse på Sørøya like over klokken 04 natt til fredag.

Hendelsen skjedde på en privat adresse.

– Politiet rykket ut og pågrep en kvinne, skriver politiet på Twitter.

To personer var involvert i hendelsen og det er en relasjon mellom dem.

Den fornærmede er lettere skadd. Begge de involverte har fått behandling på helsesenter.