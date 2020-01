I oktober kom Charlotte Thorstvedt (33) med nyheten om at hun ventet barn sammen med kjæresten Arno Völker.

Overfor Dagbladet bekreftet Thorstvedt den gang at hun ventet barn i desember.

– Bekrefter at vi venter en datter i desember, og at vi gleder oss masse, sa hun da i en kommentar til avisen.

Og nå har paret blitt foreldre til en liten jente, skal man tro Instagram-siden «Positiv Fødsel», som driver fødselsforberedendekurs innen «hypnobirthing».

Ifølge nettsidene til Positiv Fødsel, dreier hypnobirthing seg om å fjerne frykten for å føde ved hjelp av mental trening, avspennings- og pusteteknikker samt informasjon man trenger for å ta riktige valg for seg selv og sitt barn.

Thorstvedt sier i en kommentar på Positiv Fødsel sin Instagram-post, at det nye familiemedlemmet kom til verden 13 dager over termin.

33-åringen og Völker bor sammen i Berlin hvor Thorsvedt jobber som fotograf og DJ.

Thorstvedt har foreløpig ikke besvart TV 2s hendvendelse fredag.