Kor e alle helter hen?

Håndballherrene skal spille sin fjerde semifinale på fem år.

Motstander er Kroatia, akkurat som i VM-semifinalen for tre år siden. Første gang Norge gikk seirende ut av en semifinale.

Den gangen var det Torbjørn Bergerud som ble den store helten. Strafferedningen hans fra Zlatko Horvat er kanskje blitt det mest ikoniske øyeblikket i norsk herrehåndball.

Da han stoppet forsøket fra Horvat, så sørget han for at det ble ekstraomganger, hvor Norge var best.

Det var altså første gang de norske håndballherrene tok seg til en mesterskapsfinale.

I fjor ble det en ny finale. Da var det Magnus Abelvik Rød som inntok helterollen. Det var han som skjøt i stykker Tyskland da de yppet seg utover i andreomgang i VM-semifinalen i Hamburg.

Semifinaler har en tendens til å skape helter og syndebukker. De blir ofte jevne, og da er avstanden mellom suksess og fiasko liten.

Det er da man trenger dem som virkelig vil bli helten. Den som tar sjansen og vil avgjøre kampen. Men som ikke tenker konsekvens av handlingen sin. For blir frykten for å mislykkes større enn ønsket om å lykkes, så blir valget ofte at man overlater til andre å ta det avgjørende skuddet.

I 1999-2000-sesongen var jeg assistenttrener i Tertnes. Den sesongen spilte vi oss frem til finalen i EHF-cupen, hvor vi møtte spanske El Ferrobus Mislata.

Etter å ha tapt 22-24 i Valencia, så ble returkampen en målfattig affære. I sluttminuttet ledet vi 19-18. Vi trengte bare ett eneste mål for å vinne på bortemålsregelen.

Vi var to spillere mer på banen og skulle bare rulle opp, og sette inn det avgjørende målet.

Ballen havnet hos Kjersti Grini, som bare kunne slippe den videre til Mia Hundvin på venstrevingen. Mia var verdens beste ving på det tidspunktet, så det ville helt sikkert blitt mål. Det får vi aldri vite.

Men Grini valgte i stedet å gå selv. Den spanske kantspilleren hadde kommet oppunder og klarte å fremprovosere en brøyt på Grini. Dermed gikk tiden ut og det ble spansk jubel i Haukelandshallen.

Der og da var det irritasjon over at Grini ikke spilte ballen videre. Men i ettertid så kan en ikke annet enn å beundre henne. For Grini ville bli helt. Hun tok sjansen og ville score målet som tok gullet hem, men feilet. You win some and you lose some.

Men det var det instinktet som gjorde Grini til en av verdens beste spillere. Det var det instinktet som gjorde at hun avgjorde VM-finalen mot Frankrike noen måneder tidligere. Det var det som gjorde at hun er den eneste norske håndballspiller som har scoret over 1000 landslagsmål.