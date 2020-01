Fredag morgen er dødstallene etter det influensalignende lungeviruset som har sitt opphav i Kina oppjuster til 26.

Over tusen personer er rammet av viruset, og det er påvist tilfeller i flere land, deriblant en pasient i USA, som nylig hadde vært på reis i Kina.

Nå frykter en også at en student fra Texas er rammet.

Nå går amerikanske og kinesiske forskere sammen for å utvikle en vaksine, skriver South China Morning Post. Per nå finnes det ingen kur for viruset.

Ifølge avisen er det eksperter fra Baylor College i Houston, universitetet i Texas, et senter i New York og Fudan University i Shanghai som har gått sammen for å finne en fungerende vaksine.

– Å utvikle en vaksine går ikke kjapt, og det er ikke sikkert om vi vil ha en klar før den pågående epidemien er over, sier Peter Hoetz ved Baylor College til det kinesiske statlige nyhetsbyrået Xinhua.

I tillegg har US National Institutes of Health (NIH) påbegynt arbeid med en vaksine. De har ambisjon om å teste den på mennesker om tre måneder.

– Vi er allerede i gang, sier NHIs direktør for allergi og smittesykdommer, Anthony Fauci, til Bloomberg.

– Og vi håper at vi om tre måneder er i gang med de innledende testene på mennesker, sier han videre.