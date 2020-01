Republikanerne, som har 53 av de totalt 100 representantene i det amerikanske senatet, sitter med makten når utfallet i riksretten mot USAs president Donald Trump skal bestemmes.

Men så langt har ingen av dem gått ut og sagt at demokratenes argumenter så langt har vært av den grad at de kommer til å stemme for å felle presidenten.

Ikke overbevist

Demokratene hevder at republikanerne ikke tar materialet de presenterer med åpent sinn. Republikanerne på sin side mener demokratenes sak ikke holder vann, skriver Reuters.

– Om jeg ikke hører mer overbevisende informasjon, kommer jeg til å stemme for frikjennelse, sier den republikanske senatoren Mike Braun, som representerer delstaten Indiana.

Mot vitner og nye bevis

Topprepublikaneren Mitch McConnel, som er partiets leder i senatet, har sagt seg i mot at det innkalles vitner eller at nytt bevismateriale tas inn i saken, noe demokratene har uttrykt sinne over.

Som følge av dette har de syv demokratiske medlemmene i aktoratet, som er ledet av Adam Schiff, i stor grad måtte bruke dagene på å gjenfortelle det Representantens hus lærte i prosessen som ledet opp til riksretten.

– Grunnloven er ingen selvmordspakt

Der demokratene i går la frem sine beviser for hvordan de mener Trump prøvde å presse Ukraina til å sverte presidentkandidat Joe Biden, ble den påfølgende dagen brukt til å vise hvordan presidenten har misbrukt makt.

– Grunnloven er ingen selvmordspakt. Den sier ikke at vi trenger å binde oss til presidenter som misbruker sin makt på uforutsett vis som truer vår sikkerhet og vårt demokrati, uttalte demokraten Jerrold Nadler, som er del av aktoratet, torsdag.

– Inntil nylig skjønte jeg ikke at vår president ville ringe en utenlandsk leder og kreve en falsk etterforskning, med mål om å svekke hans politiske motstandere, i bytte mot å frigi nødvendig militær støtte presidenten allerede var lovpålagt å gi, fortsatte han.