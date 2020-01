Allerede etter en drøy halvtime med spilletid i Bundesliga, er 19-åringen blitt en mann motstanderne må ta hensyn til når de legger opp taktikken sin.

I kveld er det ventet at Erling Braut Haaland (19) får hjemmedebuten når Ståle Solbakkens gamleklubb Köln kommer på besøk til Signal Iduna Park.

På siste pressekonferanse før kampen fikk Köln-trener Markus Gisdol gjentatte spørsmål om hva oppskriften var for å stanse Haaland.

– Vi kommer med en svær spillerbuss. Kanskje vi enkelt og greit parkerer den i straffefeltet, svarte Gisdol, før han spøkefullt la til:

– Eller tre ved siden av hverandre.

Tre strake seiere

Laget hans står med fire strake seiere, men Gisdol er klar over at han står overfor en tøff oppgave, mot et Dortmund med fornyet energi etter Haalands ankomst.

– BVB har en rekke gode spillere: Reus, Götze, Hazard, Sancho. Med Erling Haaland har de nå fått enda en ny og annerledes komponent.

– Kanskje kan vi stoppe ham, kanskje kan vi ikke. Men vi ville gjort en stor feil dersom vi bare fokuserer på Haaland, sier Gisdol, som til slutt fikk nok av Haaland-spørsmål.

Da han for tredje gang fikk spørsmål om nordmannen, sukket han lettere oppgitt:

– Hvor mange ganger Haaland …

Kåret til vinterens beste overgang

Den siste uken har stadig flere anerkjent Haalands prestasjoner. Først ble han tatt ut på rundens lag i Bundesliga.

Onsdag fikk han overrakt det synlige beviset på at han er årets spiller i Østerrike i 2019, og i går ble han også tatt ut på Team of the Week fra FIFA20-produsenten Electronic Arts, sammen med blant andre Liverpools Virgil van Dijk og Kylian Mbappé.

Og når storavisen Bild presenterer en oversikt over vinterens overganger, står nordmannens navn selvsagt øverst. Overgangen blir beskrevet slik:

– Bedre blir det ikke!

Emre Can på vei inn?

Samtidig kan Haaland få flere nye medspillere av format i tiden som kommer. Ifølge italienske Sky og avisen Gazetta dello Sport er Borussia i forhandlinger om Tysklands landslagsspiller Emre Can. Men lokalavisen i Dortmund, Ruhr Nachrichten, som følger klubben tett, siterer kilder i klubben på at lønns- og prisnivået til Can, som har kontrakt med Juventus i to år til, kan stanse en overgang.

En annen det hviskes om på Signal Iduna Park, er 17-åringen Eduardo Camavinga. Rennes-spilleren debuterte i fjor for Ligue 1-klubben bare 16 år og fire måneder gammel. Dortmund håper ifølge Bild å snappe franskmannen foran nesa på andre storklubber ved å nærmest garantere spilletid, en taktikk som også ble brukt for å lokke Jadon Sancho til klubben.