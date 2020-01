Før Kitzbühel-helgen kommer den østerrikske alpinisten Vincent Kriechmayr med en brannfakkel.

Han mener sporten må gjøre drastiske grep for å holde på interessen, og tror løsningen finnes i tennis og golf.

Litt tennis og litt hoppuke

– Grand Slam-formatet har økt interessen hos folk. For eksempel kunne utfor-rennene i Bormio, Wengen, Kitzbühel og Garmisch vært Grand Slam-renn. Den som har bestetid etter disse fire rennene, får en stor sjekk på slutten. Som i hoppuka, skisserer Kriechmayr.

– Hvor mye penger tenker du da?

– Jeg vet ikke. 500.000 euro kanskje? Det er ikke viktig. Det er ikke sånn at de beste, som Jansrud og Kilde, kjører for pengene. Men når det står en større premie på spill, er det flere som vil se på, mener østerrikeren.

– Prestisje nok

Når Kjetil Jansrud blir presentert for teorien, er han positiv. Men han ser også ulempen.

– Det kan være verdt å spille ballen til FIS om dette, men jeg tror i utgangspunktet at renn som Wengen og Kitzbühel har prestisje nok fra før. De trenger ikke noe som er større.

Ifølge Krone Zeitung er ballen allerede spilt til FIS.

– Fantastisk plan, sier renndirektør Markus Waldner til den østerrikske avisa.

Han tror på en tilsvarende klassiker-serie for teknikk-kjørerne, med rennene i Adelboden, Wengen, Kitzbühel og Schladming. Waldner røper at ideen har vært på bordet hos FIS tidligere, men at det ikke har fantes flertall i alpintstyret.