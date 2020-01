Norge og Kroatia barker fredag sammen i kamp om en plass i søndagens EM-finale.

Et av de store spørsmålene før semifinalen i Stockholm er om Kroatia klarer å stanse Sander Sagosen, som i hele mesterskapet har sett ustoppelig ut for motstanderne.

– Treneren kan la meg ta hånd om det, spøkte Kroatia-stjernen Luka Stepancic på torsdagens pressekonferansen.

Det skapte god latter på pressekonferansen.

Luka Stepancic, som spilte sammen med Sander Sagosen i Paris Saint-Germain, har stor respekt for Norges største stjernespiller.

– Vi kan huske at han scoret åtte eller ni mål i det forrige møtet i Zagreb, selv om vi vant. Han har vært i storform i denne turneringen, men det er 16 gode spillere i troppen til Norge, sier han.

Luka Stepancic henviste også til assistenttrener Hrvoje Horvats vurdering av Sagosen, som er EMs toppscorer med 51 fulltreffere så langt.

– Norge har et lag fullt av gode spillere, så det er ikke bare Sagosen. Vi skal prøve å spille på vårt beste og være gode i forsvar. Vi vet at de har fantastiske spillere på topplag over hele Europa. Vi bekymrer oss ikke bare for Sagosen, for det er flere fantastiske spillere, sier Horvat, som var på pressekonferansen fordi hovedtrener Lino Cervar sliter med stemmen.

Norges landslagskaptein er glad for at han er lagkamerat med Sagosen.

– Han er veldig viktig for oss. Han er en fantastisk håndballspiller. Akkurat nå er han den beste i veden, og måten han spiller på har hjulpet oss til en semifinale, sier Kristian Bjørnsen.

Horvat kunne opplyse at det var håp om at de kroatiske stjernene Luka Cindric og Igor Karacic begge rekker semifinalen etter skadetrøbbel.

Landslagssjef Christian Berge kunne samtidig bekrefte at det ikke var noen nye skader i Norges tropp. Han fortalte også at det blir tatt en vurdering torsdag kveld sammen med keepertrener Steinar Ege på om de skal hente Kristian Sæverås inn i troppen etter sykdom. Espen Christensen har vært inne i de to siste kampene i Malmö Arena.

Spania og Slovenia møtes i den andre semifinalen senere samme kveld.