17 personer har hittil dødd av det nye coronaviruset, samtlige i episenteret Hubei. Storbyen Wuhan, hvor viruset først ble oppdaget, ligger i provinsen Hubei.

Nå bekrefter kinesiske myndigheter det første dødsfallet utenfor storbyen, skriver Reuters.

Mannen døde onsdag, men ble ikke bekreftet smittet med viruset før torsdag.

Det er ikke opplyst hvor dødsfallet har funnet sted.

Stengte politistasjoner

Onsdag kveld stengte to politistasjoner i Bristol i England, etter en kinesisk innsatt viste influensalignende symptomer, skriver Independent.

Mannen var innsatt ved politistasjonen Patchway, men politibetjenter på stasjonen Trinity Road hadde også vært i kontakt med den innsatte.

Politiet mistenker at den kinesiske innsatte hadde vært i kontakt med personer fra Wuhan.

Det var i storbyen Wuhan viruset først ble oppdaget 31. desember. Siden har viruset blitt påvist hos 640 personer, og tatt livet av 17 personer.

Ifølge New York Times er det for det meste eldre menn med tidligere helseproblemer som har dødd av viruset.

13 menn og fire kvinner har hittil mistet livet, med et alderspenn fra 48 til 89 år. Nær halvparten var over 80 år, skriver South China Morning Post.

– Ikke fare

I en pressemelding torsdag uttaler politiet at det var en sivil person på politistasjonen Trinity Road, i tillegg til ansatte i politiet. Personen ble bedt om å forbli i bygningen som en forholdsregel.

Ved midnatt onsdag kveld ble det klart at den innsatte ikke var smittet av coronaviruset, og begge politistasjonene ble gjenåpnet.

– Den innsatte har fått legehjelp, og forblir i varetekt på dette tidspunktet. Vi forsikrer om at det ikke er noen fare for publikum, sier politiet.

17 millioner avstengt

Onsdag bestemte kinesiske myndigheter at de skulle stenge all kollektivtransport i Wuhan. Torsdag morgen stengte dermed alle busser, t-baner, ferger og flyavganger i hele byen for å unngå videre smitte.

WUHAN: Flere personer står i kø for å motta behandling i Wuhan. Foto: Stringer / Reuters

Storbyen, som har 11 millioner innbyggere, opplever torsdag kveld tomme butikkhyller og utsolgte ansiktsmasker.

Å stenge en by med 11 millioner mennesker for å begrense smitte har aldri tidligere blitt gjort, sier en representant for WHO til nyhetsbyrået AP.

Torsdag har også innbyggerne i byen Huanggang fått beskjed om ikke å forlate byen, melder Reuters. Dermed er 17 millioner mennesker rammet av restriksjoner på grunn av smittefaren.

Bekreftet i Singapore

Torsdag bekreftet Singapore sitt første tilfelle av en person smittet med coronaviruset, skriver Reuters. En annen person har også testet positivt foreløpig. Begge personene har reist til Singapore fra Wuhan i Kina.

Hittil har Thailand, Japan, Sør-Korea, Taiwan, USA og Singapore bekreftede tilfeller av viruset.