Redningsmannskaper fant torsdag liket av en mann i en elv ved byen Jorba, rundt 70 kilometer sør for Barcelona. Tidligere på dagen ble det også funnet en død kvinne i et sammenrast hus i Alcoi, sør for Valencia.

Dermed er totalt ni personer bekreftet døde som følge av uværet, som feide inn over det østlige og sørlige Spania søndag.

Uværet er i ferd med å avta, men fem personer er fortsatt savnet.

(©NTB)