LSK rykket i fjor ned fra Eliteserien. Geir Bakke (50) ble hentet fra Sarpsborg for å gjenreise den falmete stoltheten i norsk fotball.

Nå får Bakke hjelp fra tidligere VIF-trener Petter Myhre (47), som er fotballekspert i TV 2s Premier League-sendinger. Kommer han til å møte seg selv i døren når han nå er tilbake i en trenerrolle?

– Hehe, folk vil sikkert lete etter det. Men så har jeg jo fått tyn for å forsvare trenerne med nebb og klør i studio. Det er uansett helt klart vanskeligere å være trener enn ekspert, sier Myhre.

– Vi er glade både på Petters og Lillestrøms vegne. LSK har sikret seg en dyktig og sympatisk fagmann og formidler. Heldigvis vil han kunne kombinere rollene som trener og ekspert. Vi tror dette dobbeltvirket vil være gjensidig berikende, sier TV 2s fotballsjef Eystein Thue.

Samtalepartner

47-åringen, som bor på Lørenskog, har undertegnet en ettårskontrakt med Lillestrøm. Intensjonen er likevel at engasjementet skal vare lenger.

Siden han ga seg som Strømmen-trener i 2010, har Myhre trent aldersbestemte lag ved siden av ekspertjobben.

– Jeg har også brukt tiden til å videreutdanne meg innen treneryrket, men har sluppet resultatjaget hver uke. Siden jeg har vært hovedtrener, vet jeg jo hvordan Geir vil tenke i ulike situasjoner, det kan gjøre meg til en god samtalepartner, mener han.

God venn med Bakke

Myhre forteller at han er blitt kjent med LSK-organisasjonen gjennom trenerrollen i Wang Toppidrett de siste årene.

– Geir Bakke er en god venn av meg. Vi har spilt sammen og har sagt at det kunne vært gøy å trent et lag sammen. Alt dette gjorde at det ble greit å få i stand når assistentjobben ble aktuell. TV 2 og Wang har også vært veldig velvillige med å tilrettelegge for at dette ble mulig, sier Myhre, som blir å se på LSK-benken hver kamp til tross for TV-forpliktelsene.

– Hvordan skal så Lillestrøm komme seg tilbake i toppen?

– Det blir viktig at klubben tenker både kortsiktig og langsiktig og tar spillerutvikling seriøst uavhengig av at de måtte ta et steg ned nå. Så blir det viktig for en spillergruppe, som hadde en negativ opplevelse nå, å tåle å være favoritter og styre kamper. Det er ikke enkelt å rykke rett opp igjen, men det er målet, svarer Myhre.