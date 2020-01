Det var 15. februar i fjor at 28 år gamle Said Bassam Chataya ble stukket ned og drept ved en Circle K-stasjon ved Danmarks plass i Bergen.

Ifølge tiltalen døde Chataya av forblødning, og gjerningsmannen var nær familie – mer konkret hans fetter.

Fredag – nesten ett år etter – startet den seks dager lange rettssaken i Bergen tingrett.

Erkjenner straffskyld

I rettssaken startet tiltalte med å erkjenne straffskyld for drapet, men ikke tiltalepunktene om vold mot sin tidligere samboer.

Den 22 år gamle mannen mener imidlertid at han ikke har ment å drepe fetteren.

– Han har svært begrenset hukommelse fra den aktuelle kvelden, men etter å ha sett drapet på video over hundre ganger, mener han det eneste riktige er å erkjenne straffskyld også for drap, sier hans forsvarer Jørgen Riple til TV 2.

Ifølge forsvareren var hans klient svært ruset på drapstidspunktet. Han er likevel fullt innstilt på å forklare seg så godt han kan.

DRAPSVÅPEN: Krimteknikere Nina Arnesen og Ruth Fløysvik la frem en rekke bevis på rettens første dag. Et av de var kniven påtalemyndighetene mener var drapsvåpenet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Krimtekniske bevis

På rettens første dag viste krimteknikere fra Vest politidistrikt en rekke beviser fra drapsnatten. De viste også frem bilder av flere kniver av forskjellig type, samt et knokejern og en hammer.

Aktor Ellen Cathrine Greve uttalte i sitt innledningsforedrag at Said ble påført ni knivstikk, der ett av dem var dødelige.

– Hammeren var jevnt over blodtilsølt, og vi tok avtrykk av skaftet, sier krimtekniker Nina Arnesen.

– Der viste undersøkelsene en DNA-blanding fra tre personer, deriblant avdøde. Fra selve hammerhodet ble det sikret ett avtrykk, og det er identisk DNA-profil med avdøde. Det var blod fra begge sider av hammeren, fortsetter hun.

Krimteknikerne forteller at de ulike bevisene ble funnet spredt i nærområdet rundt Circle K-stasjonen. Minst fire av disse var kniver av vidt forskjellig type. En av knivene hadde flere blodspor med DNA som matcher avdøde Said Bassam Chataya.

– Denne ble funnet på et rekkverk, og kniven var tydelig blodtilsølt både på knivbladet og langs hele kniveggen, sier Arnesen.

Vitne ringte politiet

Til sammen tolv personer ble pågrepet og siktet for ulike straffbare forhold i forbindelse med drapet, men kun fetteren stilles for retten, tiltalt for å ha utført selve drapet.

Et vitne som var på bensinstasjonen for å fylle luft i dekkene på bilen sin, ringte etter ambulanse da han forsto hvor alvorlig situasjonen var.

Politiet var første nødetat på stedet. De besluttet å kjøre den 28 år gamle knivstukne fetteren til akuttmottaket ved Haukeland sykehus. Rundt en time etter hendelsen døde han av skadene han hadde blitt påført.

Det er satt av seks dager til rettssaken i Bergen tingrett.