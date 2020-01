Byrådet har sagt at de går av, etter at flertallet i bystyret i kveld har varslet å stille mistillitsforslag mot skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap).

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) uttalte onsdag kveld at han vil stille kabinettspørsmål dersom flertallet i bystyret gikk inn for å fremme mistillit mot Engø. Så langt har SV, H og Frp gått inn for mistillit mot byrådet.

FNB sitt gruppemøte var også enstemmig i å reise mistillitsforslag mot Engø.

– Her har ikke byråden gjort det hun skulle. Vi skal ta vare på tryggheten til innbyggerne og denne saken satt tryggheten til noen av de svakeste på prøve, sier Trym Aafløy, leder av FNB Bergen.

Han legger til:

– Ap har forlatt alt de står for. I et så viktig prosjekt, har de glemt alt de har lovet. I byrådserklæringen står det nevnt flere ganger at personsikkerhet er viktig.

Mistillitsforslaget blir fremmet i bystyremøtet neste onsdag, men vil ikke ble behandlet før i mars, da det ikke er bystyremøte i februar.

Slik får Engø tid til å vurdere om hun skal trekke seg før bystyremøtet. Gjør hun det vil mistilliten mot byrådet falle bort.

Vigilo-skandalen

Mistillitsforslaget mot byråden kom etter at skoleappen Vigilo ga foreldre tilgang til informasjon om egne barn, som de ikke skulle hatt tilgang til.

I høst tok over 100.000 foreldre i Bergen i bruk appen Vigilo, som skulle gjøre kommunikasjonen mellom skole og foreldre tryggere.

Så oppdaget man at foreldre uten foreldreansvar, også hadde tilgang til appen.

Dette gjaldt over 2500 barn, tre av dem bodde på hemmelig adresse.

– Min klient er voldsutsatt og har brukt årevis på å skape en trygg tilværelse for seg og sin familie. Hun har blant annet bodd på hemmelig adresse, skiftet identitet og flyttet mange steder, sier advokat Kristine Aarre Hånes, som representerer en av familien som ble rammet av Vigilo-skandalen.

Familien hun representerer opplevde at tryggheten ble revet bort da familiefaren fikk vite hvilken skole barnet gikk på, og med det næromårdet gjennom skole-appen, forteller Hånes.

– Rystende

I oktober, etter flere feilmeldinger, stengte kommunen appen.

Tirsdag måtte skolebyråd Engø stille til høring for å svare på hva som gikk galt.

Opposisjonen, derav SV og Høyre, var ikke imponert over byrådens svar.

– Dette var en byråd som ikke tok ansvar for noe som skjedde på hennes vakt, sier fraksjonsleder for Høyre i Utvalg for barnehage, skole og idrett, Marte Leirvåg, til TV 2 Nyhetene.