Under ledelse av Christian Berge har de norske håndballgutta nådd en ny semifinale. Fredag er det Kroatia som står i veien for en finale mot Spania eller Slovenia søndag.

– Gullet kommer før eller siden, det gjør det. Det er ikke sikkert det blir i år, men før eller siden kommer det, sier landslagssjefens far, Frank, når TV 2 er på besøk i Trondheim.

Norges landslagssjef er flasket opp i en håndballfamilie sammen med tre brødre som alle delte den samme lidenskapen for sporten, først som spillere og så har alle blitt trenere på forskjellige nivåer i ulike klubber.

Overrasket over sønnens kampledelse

Som guttunge var det med faren som trener, men Christian har ikke lært alt av sin far.

– Det overrasker meg at han er så rolig på benken. Det har han ikke av meg. Det er bra sikkert. Han ser underveis hvilke forandringer som må til. Det synes jeg er imponerende, sier Frank, før han legger til at det heller ikke er en egenskap sønnen har fått av sin mor Reidun – til latter fra de andre.

Dagene i Nidarøhallen gikk fra tidlig om morgenen til sent om kvelden for Christian. Vaktmesteren passet på den unge og etter hvert langhårete håndballspilleren, forteller faren.

– Det ble så mye håndball. Det var rart om han ikke skulle bruke det. Christian analyserte, så håndball og trente alltid. Sånn har det vært hele veien. Det er ikke så rart at det ble som det ble, sier Frank Berge.

– Det var ikke så mye valg. Han hadde ikke noe å falle tilbake på. Det måtte bli håndball, skyter broren Marius inn.

Ringte hjem for tyskhjelp

Han mener sønnen – som er nummer tre i brødreflokken på fire – ikke var et stort naturtalent, men at treningsiveren førte ham til å spill i både Flensburg og på landslaget. Det ble sju år i Bundesliga, men alt gikk ikke smertefritt i tysk håndball i starten.

– Christian gikk på toppidrettsgymnas, og han fikk gode karakterer på alt som hadde med ball å gjøre, men han strøk i tysk. Da han skulle flytte ned dit, ringte han hjem etter å ha glemt nøkkelen til leiligheten på butikken. Han lurte på hva nøkkel er på tysk. «Schlüssel», sier Reidun, og nok en gang kommer latteren frem i stuen hjemme hos familien Berge.

Men etter hvert skulle Christian lære seg flytende tysk, følger moren opp.

Familien er ikke overrasket over at Berge er Norges landslagssjef, for da han bestemte seg for å bli trener, var den jobben det han siktet seg inn på. Han beskrives som både sta og målbevisst av familien. Så sta og målbevisst at han overlevde kreftsykdommen, tror faren.

De kaller Christian for en håndballnerd, og er han på besøk hos foreldrene, er det som regel med en kamp på fjernsynet. Det er en plass Christian Berge kobler av, ifølge han selv, og det er ute i naturen, men ifølge brødrene hender det at diskusjonene også går på håndball når de er på sine mange fisketurer.

Nå skal 46-åringen prøve å lede Norge til sin første EM-finale noensinne.