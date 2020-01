Høyre-mannen har sittet som forsvarsminister siden oktober 2017. Han etterfulgte den gang partikollega og nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Før det var han EØS- og EU-minister.

Kilder har sagt til TV 2 at Erna Solberg arbeider med store omlegginger av regjeringen.

Det var mandag det ble kjent at Siv Jensen tok Frp ut av regjering etter at regjeringen hentet hjem en kvinne som har vært tilknyttet IS, og hennes to barn.

Fra tidligere har TV 2 fått opplyst at Tina Bru blir olje- og energiminister i den nye regjeringen.

VG melder at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide blir samferdselsminister.

