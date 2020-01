Regn, kuling og dårlige isforhold. Det har preget den bergenske treningshverdagen til Sverre Lunde Pedersen, Håvard Lorentzen og Sindre Henriksen i vinter.

– Vi er møkk lei akkurat nå. Det er så tragisk når vi kommer hjem og må avlyse treningsøktene på grunn av forholdene. Samtidig møter vi nederlenderne som har perfekte forhold hele tiden. Det blir som å trene rally når du skal kjøre formel 1, sier Sindre Henriksen om forholdene på Slåtthaug kunstisbane i Bergen.

I 17 år har det vært snakk om å bygge tak over skøyteisen - uten at det er skjedd. Nå er trioen så oppgitt at de tar bladet fra munnen.

– Slik det har vært i vinter så har det vært helt krise, men kanskje aller mest for de unge i klubben. Vi i eliten har hatt muligheten til å reise bort, men det har ikke de yngre i klubben. Det er krise. Det skal ikke være sånn. Anlegget er snart 30 år, men det råtner. Noe må skje, ellers kommer skøytesporten til å dø ut i Bergen, tordner Sverre Lunde Pedersen.

Oppgitt

Verdensmesteren på 5000-meter i fjor tar sjelden store ord i bruk, men nå har han fått nok.

– På grunn av forholdene her hjemme reiser rundt 250 døgn i året. Det er ekstremt mye. Å flytte herfra er derfor en vurdering vi må ta de neste årene for ting skjer veldig tregt her, sier han.

Også verdens- og olympisk mester, Håvard Lorentzen er oppgitt over tilstanden.

– Jeg tror et tak over hodet her i Bergen vil forlenge karrièren til alle oss tre for da kan man i større grad kombinere livet med idretten, sier Lorentzen som anslår at de kunne halvert reisemengden.

– Men er det ikke bare å flytte?

– Jeg har vurdert å flytte både til Hamar og Stavanger, men der er det ikke is på sommeren. Den kommer i september og oktober og da er vi nesten i gang med verdenscupen. Å flytte et sted for å reise er det liksom ikke noe poeng i. Men hvis Hamar eller Stavanger begynner med sommer-is så skal du ikke se bort fra at jeg flytter.

– Er det nesten et ultimatum du kommer med her?

– Ja, det er nesten slik, men jeg har ikke noe lyst til å flytte fra Bergen. Det som imidlertid bekymrer meg mest er interessen for sporten og rekrutteringen her i byen. Det å få folk til å fortsette med skøyter når det er så tungt å drive med det. I år har det knapt vært en vinterdag i Bergen. Det er derfor ikke bare for vår del det bør komme en hall her oppe, sier Lorentzen.