Love Island-Omid (24) er fire ganger norgesmester: – Folk tror ikke det om meg

Love Island-deltaker Omid Rosander (24) har foreløpig bare introdusert seg som bartender for de andre deltakerne i villaen. Det er langt ifra hele sannheten.

24-åringen kan nemlig smykke seg med hele fire NM-seiere i e-sport, etter å ha vunnet Norges største e-sportliga, Telialigaen, fire ganger.

Det har han bevisst har valgt å ikke snakke så høyt om i villaen riktig ennå.

– Det er ikke akkurat noe sjekketriks, men noe jeg sier når vi blir litt bedre kjent. Jentene hater jo når gutter gamer, for de vil jo helst at vi skal bruke tiden på dem, sier Omid, som går under gamingnavnet «Touch».

Til TV 2 og smiler lurt før han legger til:

– Jeg er ikke en stereotypisk gamer, så folk tror ikke det om meg.

I AKSJON: Omid «Touch» Rosander under Telialigaen i høsten 2019. Foto: Sindre Stien / Telialigaen

Headhuntet til Tyrkia

Det hele startet i 2014, like etter at Omid var ferdig på videregående. Frem til da hadde sørlendingen spilt strategi- og kampspillet League of Legends som en hobby, men prestasjonene hans ga ham overraskende muligheter.

– Jeg hadde fått en god plassering, og ble oppdaget på grunn av det. Så var det et tyrkisk lag som plukket meg opp, forteller 24-åringen.

Fra sommeren 2014 til og med april i 2015 levde Omid livets glade dager på inntektene spillingen ga ham – i et hus for gamere i Tyrkia.

– Vi var fem spillere som satt og spilte, og vi hadde folk som lagde mat og vasket klærne våre. Det var egentlig et luksusliv sånn sett. Jeg dyrket hobbyen min og tjente penger på det, sier han.

Deltok i VM

I denne perioden tjente Omid om lag 30.000 i måneden på å spille. Laget hans deltok til og med i verdensmesterskapet i Taiwan.

– Vi var nummer én i Tyrkia, men da vi kom til VM kom vi på 16. plass - av 16 lag. Vi ble slått ut i gruppespillet, begynner Omid, før han raskt legger til:

– Men vi spilte mot de beste av de beste på verdensbasis, så det var egentlig bare en god opplevelse.

Er norgesmester

Etter vårsesongen i 2015 måtte han imidlertid forlate Tyrkia og gaminglivet til fordel for å gjennomføre verneplikten hjemme i Norge.

Da den var over, fortsatte han e-sport-karrièren som en deltidsjobb ved siden av jobben som bartender.

– Her i Norge spiller jeg for Vålerenga, på laget Nordavind, og har til nå vunnet fire norgesmestertitler. Første gang i 2014, to i 2018, også en i november 2019, forteller han.