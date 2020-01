Berg skrev under avtalen hos Regjeringsadvokaten torsdag. Han sier til NRK at han er glad for at saken er avsluttet.

Tidligere i januar kunne TV 2 fortelle at spiondømte Berg hadde startet forhandlinger om erstatning fra staten for oppholdet i Russland.

– Frode Berg ønsker jo at det skal skje en kompensasjon for det han har vært gjennom på en eller annen måte. Men han stiller hverken høye krav eller store forventninger til det, sa advokat Brynjulf Risnes til TV 2.

Berg har tilbragt nesten to år i russisk fengsel, og har selv oppgitt at han var på oppdrag for norsk etterretning.

Han hevdet at han ble rekruttert av E-tjenesten i 2015 for å transportere penger og beskjeder til en russisk agent i Nordvest-Russland.

Stor reiseregning

Mellom 2015 og 2017 gjennomførte han til sammen fem turer til Russland på vegne av tjenesten. Ifølge Berg hadde han en avtale om å få dekket sine utgifter til de tre siste turene, i henhold til reiseregninger som skulle leveres til en av Etterretningstjenestens representanter.

For den siste turen, der han endte opp med å sitte 711 dager i russisk fengsel, har Berg ennå ikke fått oppgjør. Selv tallfester han sine forventninger på denne måten:

– Jeg fant ut at fra jeg reiste fra Norge 3. desember 2017 og til jeg ble løslatt, er jeg kommet opp i en reiseregning på 820 000 kroner, hvis jeg skulle brukt statens satser.

Saken oppdateres.