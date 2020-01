Artikkelen oppdateres – rennet pågår fremdeles!

– Det betyr veldig masse. Jeg slet litt med de første to rundene i dag og følte at jeg ikke kom inn i det. Jeg bruktelangt tid på skytingen. Utover i løpet fikk jeg utlignet farten i sporet, og til sjuende og sist ble det et bra timet løp, sa Thingnes Bø til NRK etter comebackseieren i Pokljuka.

– Hva betyr det å være tilbake med seier etter at du ble far?

– Ja, det betyr masse. Men jeg hørte i skiftebuen at en utøver mistet faren sin går. Det er sånn livet er, det er store kontraster. Det var kjekt for meg, men det satte en liten demper på gleden, oppsummerte han.

Thingnes Bø hadde egentlig ikke trodd at han skulle klare å vinne i comebacket i verdenscupen.

– Jeg var helt ferdig, egentlig, og våknet ikke skikkelig på siste runde før jeg hørte at Fourcade gikk inn bak meg. Det var «pappaboosten» som tok meg inn en tid foran, sa han.

Hoppet av verdenscupen

Thingnes Bø hoppet som kjent av verdenscupen for å bistå hjemme i forbindelse med fødselen til kona Hedda.

I mellomtiden har hans argeste rival, Martin Fourcade, herjet både i Oberhof og Ruhpolding med fire seirer av fire mulige. Franskmannen vippet dermed Thingnes Bø foreløpig av tronen som leder av verdenscupen sammenlagt.

Torsdag var Thingnes Bø tilbake med et smell i Pokljuka i sin første konkurranse i 2020.

På 20 kilometeren slo han til med å skyte feilfritt på de tre første skytingene. Det gjorde også imidlertid rivalen Martin Fourcade, og det hele måtte avgjøres på siste og fjerde skyting.

Thingnes Bø leverte en lynrask serie og smalt ned alle blinkene. Med 20 av 20 treff totalt gjorde han comeback i skiskyttersirkuset med et brak.

– Mesterlig gjort. Det er så fantastisk det han gjennomfører. Skytingen var helt perfekt, slo NRK-ekspert Ola Lunde fast etter Thingnes Bøs siste skyting.

Men Martin Fourcade slo også til med 20 av 20 treff etter å ha levert en feilfri siste skyting. Fourcade gikk ut ti sekunder bak Thingnes Bø, men tok gradvis innpå i sporet.

Til slutt klarte Fourcade ikke å tukte Thingnes Bøs fart på sisterunden i sporet, og endte 11,4 sekunder bak den suverene nordmannen.

Forrige gang Thingnes Bø var i aksjon i verdenscupen 22. desember. Da slo han til med seier i franske Annecy. For bare drøyt en uke siden ble han og konen Hedda foreldre til lille Gustav.

19 av 20 for Dale

Johannes Dale gikk et meget godt løp og traff på 19 av 20 blinker.

Franske Quentin Fillon Maillet hadde suverent beste langrennstid, men med to bom kunne han ikke hamle opp med de beste.