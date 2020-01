Mener Erna må be om unnskyldning

I november i 2018 ble teaterstykket «Ways of seeing» satt opp på Black Box teater i Oslo.

I stykket kunne man se et bilde av huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og hans samboer Laila Anita Bertheussen.

I etterkant av dette opplevde samboerparet flere trusselepisoder. Bertheussen anmeldte kunstnerne bak stykket. Hun mente at de hadde fremprovosert truslene mot familien. Saken ble henlagt.

Nå er Laila Anita Bertheussen selv tiltalt for å ha fremsatt truslene som hun anmeldte kunstnerne for å stå bak.

Bertheussen nekter straffskyld.

TILTALT: Laila Anita Bertheussen er tiltalt for flere forhold, blant annet for trusler mot ekteparet Tybring-Gjedde. Foto: Skjermdump Foto: Skjermdump

Dette sa Erna

Teateregissør Pia Maria Roll fortalte tidligere i dag om lettelsen hun nå kjenner på.

I tiden før Bertheussen ble siktet av PST, gikk Erna Solberg ut og sa følgende etter at kunsterne viste bilde av huset til justisministeren.

– Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det. Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette, sa Solberg under en pressekonferanse.

Like etterpå ble Bertheussen pågrepet og Erna Solberg fikk krass kritikk. Hun nektet imidlertid å beklage.

Krever beklagelse

Kunstnerne som ble anmeldt og deretter kommentert av Erna Solberg ble representert av advokat Jon Wessel-Aas.

– Man trenger ikke en dom mot Bertheussen for å konstatere at mine klienter var uskyldige i denne saken, sier han.

Advokaten mener at tiltalen mot Bertheussen langt på vei viser at hun forsøkte å legge skylden på kunstnerne.

Wessel-Aas mener det er på høy tid at Erna Solberg kommer med en beklagelse til klientene han representerte.

– At landets statsminister på et vis antyder at man er skyldig i noe, er ingen god følelse. Man føler seg ganske liten mot et sånt maktapparat. Man må huske på at hun kom med disse uttalelser i en situasjon der hennes egen justisminister var direkte involvert.

– Om regjerningskollegers uttalelser har Erna Solberg tidligere sagt at «jeg ville ikke brukt de ordene». Nå var hun selv som brukte de ordene. Jeg kan forstå at det kokte litt den gang, og det er lov å gjøre feil, men jeg mener det aldri er for sent å beklage, sier advokaten.

Erna Solberg har ikke ønsket å kommentere Wara-saken og viser til at statsministeren ikke kommenterer en pågående straffesak.

Slik er tiltalen

Torsdag ble samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tiltalt for en hel rekke alvorlige forhold.