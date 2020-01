En dansk mann ble onsdag dømt til 40 dagers ubetinget fengsel etter at han i desember overførte seks kroner via MobilePay til ekskona i Århus.

Århus Stiftstidende (bak betalingsmur, journ.anm) skriver ifølge BT at mannen er blitt ilagt besøksforbud overfor ekskona, og derfor får han ikke lov til å kontakte eller oppsøke henne på noen som helst måte.

Århus Stiftstidende har tidligere skrevet at mannen har overtrådt besøksforbudet intet mindre enn 1516 ganger – og det bare på syv måneder.

I september ble han dømt til fengsel for å ha stalket og sjikanert ekskona via e-poster, meldinger og bilder.

Så fort han slapp ut igjen i desember, overførte han pengene til ekskona.

Overførselen gjorde at han ble satt i varetekt, ettersom myndighetene fryktet at han skulle sjikanere ekskona i påvente av en ny tiltale.

Symbol på utroskap

Da han overførte de seks kronene, gjorde han det i tre omganger.

Han sendte henne to kroner om gangen, og forklarte i retten at de to kronene symboliserte utroskap. Han sa at kvinnen var utro mot ham da de var gift, og dermed sviktet både han og deres to barn.

Mannen hun var utro med, ønsket å gifte seg med henne.

Da det ikke lot seg gjøre, ettersom hun allerede var gift, ga han henne i stedet en dansk tokroning som et symbol på forlovelsesringen han ønsket å gi henne.

– Ødelagt familieliv

Den dømte 54-åringen har fortalt at han husker lite av overførselen av pengene, ettersom han var svært beruset da han overførte pengene.

– Jeg har en formening om at jeg har overført de tre ganger to kronene fordi jeg ville minne henne på at hun har ødelagt vårt familieliv for kun to kroner, sa mannen under rettssaken.

På spørsmål fra dommeren om hvorfor han ikke sluttet å ta kontakt med kvinnen når han visste at han kunne bli dømt for det, svarte han dette:

– På et tidspunkt erkjente jeg at jeg var så langt nede i et hull og garantert ville få en dom, og så tenkte jeg at jeg like gjerne kunne fortsette å sende beskjeder til henne frem til jeg fikk dommen. Og så kunne jeg starte på nytt derfra.

Aldri opplevd lignende

Da mannen ble dømt i september, uttalte aktor at han aldri har vært borti en lignende sak.

– Jeg er svært tilfreds med dommen. Vi har ikke tidligere saker på dette nivået med 1000 eller 2000 brudd på et besøksforbud, så vi hadde ikke noe å lene oss på. Men nå har vi fått rettens ord på hvilken straff en sak av dette kaliberet ligger på, sa aktor Jacob Gents ved Østjyllands politi til Århus Stiftstidende.