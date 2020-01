Det er på Instagram at toppsprinteren forteller at han skal bli pappa for første gang.

«Jeg vil bare si at en KONGE eller DRONNING snart er HER,» skriver Bolt, som er kåret til verdens raskeste mann, til sine 9,3 millioner følgere.

Vedlagt er et bilde av kjæresten Kasi J. Bennett som poserer med en babymage iført en rød silkekjole.

På sin Instagram-side har Bennett lagt ut flere bilder av seg selv og magen.

– Vår største velsignelse, vår største feiring, vår gullunge. Kommer snart, skriver hun.

Paret har vært sammen siden 2014, men de to bekreftet forholdet først to år senere.

Prøvde seg på Strømsgodset

Etter at Bolt la opp som supersprinter, flakket han verden rundt på prøvespill og treninger med ulike fotballklubber – deriblant Strømsgodset.

GOD SOM GULL: Usain Bolt feirer at han vant 200-meterfinalen under OL i Rio de Janeiro i 2016. Foto: AP

Han fikk spille kamper for australske Central Coast Mariners, som han også scoret mål for, men forhandlingene om kontrakt gikk derimot i stå.

I januar i fjor varslet Bolt, som vant gull i flerfoldige OL og VM, at han ville prøve seg på forretningslivet.

– Jeg gjør mange ulike ting. Sportslivet er over, så jeg skal begynne med ulike forretninger. Jeg har mye på gang og prøver å være en forretningsmann, sa han.