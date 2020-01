– Tiltalen er feil. Dette er som å skyte spurv med kanoner

Laila Anita Bertheussen nekter straffskyld.

Hennes forsvarer, John Christian Elden, sier at Bertheussen mener hun ikke har kommet med noen av disse trusselbrevene eller har inngitt noen uriktige anmeldelser.



– Hun har sagt at hun naturligvis helst skulle sett at det ikke var en sak. Men når det er tatt ut tiltalebeslutning så gleder hun seg til å møte i retten for å imøtegå disse anklagene, sier Elden til TV 2.

– Vi mener det ikke er grunnlag for noen av postene i tiltalebeslutningen. Hun er forberedt på å kjempe kampen videre og for å belyse sin uskyld, fortsetter Elden.

Tirsdag morgen skrev Bertheussen et lengre innlegg på sin egen Facebook-side der hun skriver at hele saken har vært svært belastende for henne.

Selv mener Bertheussen at hele saken mot henne er bygget på indisier.