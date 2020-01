Mandag ble det kjent at Frp trekker seg ut av regjeringen etter uenighet rundt om man skulle hente hjem en kvinne som er siktet for deltagelse i IS, og hennes to barn.

Frp etterlater seg syv tomme statsrådseter som må fylles av en trepartisregjering bestående av Høyre, Venstre og KrF.

Kilder sier til TV 2 torsdag at statsminister Solberg arbeider med store omlegginger av regjeringen. Blant annet har TV 2 fått opplyst at den nye regjeringen kan bestå av færre statsministerposter.

Det er varslet ekstraordinært gruppemøte i Høyre fredag 10.30, en halvtime før statsråd på slottet. Det kan tyde på at statsrådkabalen blir kjent fredag formiddag.

Her er lekkasjene: