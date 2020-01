Teaterregissør: – Et direkte angrep på oss

I november i 2018 gikk teaterstykket «Ways of Seeing» på Black Box Teater i Oslo. Stykket viste fremsiden av huset til familien Wara.

I etterkant opplevde Tor Mikkel Wara å bli utsatt for flere trusler.

Regissøren og tre kunstnere bak stykket ble senere anmeldt av Waras samboer, Laila Anita Bertheussen. Hun mente at stykket hadde fremprovosert truslene mot familien.

Nå er Laila Anita Bertheussen selv tiltalt for å ha fremsatt truslene som hun anmeldte kunstnerne for å stå bak. Bertheussen nekter straffskyld.

Dette er saken Natt til 6. desember 2018 tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasisit» på huset og bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset i Oslo, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.



26. desember anmeldte Waras samboer Laila Anita Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen ble siden henlagt, og Bertheussen klaget henleggelsen inn for Statsadvokaten og fikk medhold.



Senere ble saken igjen henlagt, og i mars 2019 sendte Bertheussens advokat inn en ny klage. Også Black Box sendte inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen fulgte også et erstatningskrav.



17. januar var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus.



11. februar undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras hus. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast med knute i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig.



4. mars rykket politiets bombegruppe ut til Wara og Bertheussens hus etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende.



Natt til 10. mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST.



Torsdag 14. mars ble Bertheussen siktet for å ha tent på bilen 10. mars. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng».



Torsdag 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede var siktet for. Samme dag gikk Wara av som justisminister.



Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden har sagt at saken kun er bygd på indisier.



3. juni fikk PST et brev med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverte den til PST. Konvolutten er poststemplet 28. april 2019, sendt fra Norge. På dette tidspunktet skal både Bertheussen og Wara ha oppholdt seg i USA.



25. juni valgte Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises Black Box' klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.



23. september bekreftet PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier hadde PST innstilt på å tiltale Bertheussen.



30. oktober opplyste Det nasjonale statsadvokatembetet at de har sendt saken tilbake til PST for nye undersøkelser.



17. desember oversendte Det nasjonale statsadvokatembetet forslag om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.



23. januar 2020 oversendte Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken til Det nasjonale statsadvokatembetet.



Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer. Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt hans partifeller samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Lettet

Teaterregissør Pia Maria Roll er lettet over at det er tatt ut tiltale mot Bertheussen.

– For oss har det hele tiden vært åpenbart at sterke krefter på den ekstreme høyresiden, både i og utenfor regjeringen, brukte Bertheussen sine handlinger til å fremme en svært autoritær agenda som handler om økt rasisme, hat mot frie ytringer generelt og fri kunst spesielt. Alt mens norsk presse unnlot å stille kritiske spørsmål, sier hun til TV 2.

TV 2 har forelagt dette sitatet til statsministerens kontor. Statssekretær Rune Alstadsæter sier at Erna Solberg ikke vil kommentere den pågående straffesaken.

Statsminister Erna Solberg (H) fikk kritikk for sine uttalelser om teaterstykket på Black Box, som hun kom med før Bertheussen ble siktet i saken. Hun kritiserte «Ways of Seeing» for å bidra til å gjøre det tøffere å være politiker.

– Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det. Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette, sa Solberg under en pressekonferanse.

Roll er ikke nådig når hun beskriver hvordan hun og de andre kunstnerne har opplevd saken.

– Dette var et direkte angrep mot oss. Hun iscenesatte handlinger, som fikk folk til å tro at det var et teaterstykke som var bakgrunn for dette, sier Roll.

Hun håper nå at rettssaken vil gi svar på de ubesvarte spørsmålene i saken.

Strafferamme: 16 års fengsel

Det var torsdag at påtalemyndigheten tok ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen. Hun er tiltalt for en lang rekke forhold, blant annet angrep på demokratiet. Total strafferamme er inntil 16 års fengsel.

Hun anklages blant annet for å ha tagget på husveggen hjemme, for å ha tent på familiens bil, for å ha sendt en rekke brev med truende innhold og for å ha fremmet trusler mot ekteparet Tybring-Gjedde.