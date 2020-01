Jon Henrik saksøker «storesøster» Erna

Gjennom 20 år har Jon Henrik Larsen fra Salangen i Troms bygget opp nettstedet Salangen-Nyheter. Nå frykter redaktøren med autisme at alt må legges ned fordi kommunen har redusert støtten til personlig assistent (BPA).

Mistet tilbudet

– Jeg hadde håpet at Salangen kommune ville være med på å finne en løsning, og at jeg skulle slippe å gå så langt som å saksøke staten. Dette på grunn av at det var fylkesmannen som etter klage fra meg godkjente vedtaket som tok fra meg BPA-ordningen. Det var kommunen tok selv initiativ til denne ordningen for 12 år siden, og den har vært avgjørende for at jeg i hele denne perioden har vært yrkesaktiv og skapt meningsfylt arbeid for flere andre, sier grunderen til TV 2.

– Det er jo ikke «storesøster» Erna jeg saksøker. Hun har vært til god å støtte seg til, men som statsminister er hun jo på mange måter «staten».

Det var like før jul i 2018 at nettsted-redaktøren fikk beskjed om at kommunen ville ta bort BPA-tjenesten, og at de kun ville gi 15 timer med pleie- og omsorgstjeneste i uken.

– Assistenten var en uunnværlig støttespiller for meg i mitt daglige arbeid. Jeg trenger hjelp til å organisere min arbeidsdag, tilrettelegge for fakturering og administrasjon slik at jeg kunne gjøre min jobb som arbeidsgiver og daglig leder i Mediehuset Salangen-Nyheter.

Stevner staten for å få vedtaket kjent ugyldig

Jon Henrik Larsen får uføretrygd, og kommunen har derfor over flere år fått støtte fra NAV for å etablere en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) til han.

– Dette følges ikke lenger opp av Salangen kommune, sier han til TV 2. Nå har Larsen gjennom sin advokat Olav Lægreid stevnet staten for Oslo tingrett for å få forvaltningsvedtaket kjent ugyldig.

– I denne saken har man over flere måneder forsøkt å få til en dialog med kommunen i håp om å løse dette gjennom dialog. Kommunen er imidlertid ikke villig til å finne løsninger som vil dekke Larsens behov. Kommunen har overhodet ikke tatt inn over seg hvilke forpliktelser den har for å legge til rette slik at en person med nedsatt funksjonsevne kan være i arbeidsrettet aktivitet gjennom en varig tilrettelagt arbeidsplass. På bakgrunn av at han har hatt en en såkalt VTA gjennom flere år er det umulig å forstå at kommunen over natten fratar Larsen muligheten til fortsatt å være aktiv på denne arbeidsplassen, sier advokat Lægreid til TV2.

Hans advokat viser til at Salangen-Nyheter er en viktig bedrift for kommunen, og at Jon Henrik Larsen er et godt bevis på at ordningen med tilrettelagte arbeidsplasser kan fungere meget godt.