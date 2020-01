For mindre enn ett år siden hadde Isabella «Blondinbella» Löwengrips (29) selskap Löwengrip Invest ti ansatte og planer om en USA-lansering.

Nå står den svenske bloggeren og businesskvinnen igjen på bar bakke, etter at alle de ansatte har sluttet.

Den siste personen som har måtte forlate selskapet er Marisol Was.

Hun har ifølge Aftonbladet jobbet i selskapet siden april i fjor som både direktør for samfunnsansvar og som kommunikasjonssjef.

– Marisol blir altså siste ansatte som forlater Löwengrip Invest, skriver hun i et blogginnlegg med tittelen «Last man (woman) standing».

Expressen skriver at Löwengrip i oktober i fjor måtte trekke i nødbremsen for å redde det synkende skipet.

– Det er rart at det for noen måneder siden var ti ansatte i Löwengrip Invest, og hadde store planer om å utvide til USA. I stedet skjedde det noe annet for Löwengrip Invest, som ikke lenger vil ha noen ansatte. Marisol og jeg har funnet et stort vennskap i dette, og helgen vår på Saxå Bruk var privat. Året vil se litt annerledes ut for meg, men mer om det senere, blogger hun.

BLOGGDRONNING: Isabella Löwengrip har håvet inn på bloggingen sin. Foto: AP

Måtte styre unna konkurs

Löwengrip har ofte vist frem sitt luksuriøse liv med privatfly, dyre biler, luksusklokker, reiser og kontor på Manhattan.

Nå kan det se ut som om luksuslivet har fått en slutt.

Hun skal ha blitt tvunget til å selge villaen sin i Stockholm, og har kuttet kraftig ned på det enorme forbruket.

– Vi tar ikke flere sjanser. Hadde skuta ikke snudd og vi ikke reagerte, hadde all min kapital blitt spist opp, og til slutt hadde vi gått konkurs, blogget hun dengang.

I et intervju med Expressen sa hun at hun hadde stor tro på USA-prosjektet.

– Det er alltid lett å være etterpåklok. Vi har jo hatt en distributør i USA i over et år, og vi har salg via Amazon. Og vi har hatt forhandlinger med Sephora i mange år. Men vi har ikke hatt noe som har vært undertegnet og klart. Jeg har flyttet dit og trodd at vi er på vei og tenkt at vi snart skal signere, snart, sa hun.

Vekslet mellom Manhattan og Stockholm

I 2018 omsatte «Blondinbellas» selskap for 7,9 millioner kroner, og i fjor doblet de omsetningen.

Samtidig tok Löwengrip ut 2,8 millioner kroner i utbytte, og annonserte at hun kom til å bytte på å bo i luksusleiligheten på Manhattan og i villaen i Stockholm.

Like etter ble det kjent at flere personer i selskapet måtte slutte.

– Det har vært en intens periode som på mange måter har kommet til veis ende. Det er veldig udramatisk og naturlig at jeg slutter, sier Marisol Was til Aftonbladet.