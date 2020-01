Barnet var innlagt på sykehus fordi hun var født for tidlig, da hun ble utsatt for den grove volden som førte til hennes død.

Obduksjonen viste at jenta hadde 18 ribbensbrudd på sin høyre side, 13 ribbensbrudd på sin venstre side, indre blødninger ved høyre tinning og punkterte lunger.

Det var foreldrene til jenta, en mann på 34 år og en kvinne på 24 år, som stod bak volden. Det foregikk fra 4. mars frem til 11. april i fjor.

Ønsket ikke barn

Jenta var syv uker gammel da hun døde 25. april i fjor, skriver Ekstrabladet. Da skrudde legene av respiratoren hennes på sykehuset.

I løpet av rettssaken har det kommet frem at paret ikke ønsket å bli foreldre.

– De tiltalte ønsket ikke et barn, og etter Monas fødsel ville de ikke at hun skulle leve, sa dommer Henrik Munkholm, ifølge avisen.

Nektet straffskyld

Både kvinnen og mannen har gjennom hele rettssaken nektet straffskyld.

Retten fant derimot begge foreldrene skyldig i å ha drept datteren.

Rettsmedisineren forklarte under rettsaken at skadene barnet ble påført neppe kunne ha oppstått på andre måter enn med vold.

– Det ble bevist at de utøvde volden med hensikt om at datteren skulle dø, mente retten.

Meldinger mellom foreldre på Viber ble også et viktig bevis for retten. Der har blant annet faren skrevet en melding til moren hvor han sier at «Å Gud, jeg vil gjerne at hun skal død, det er best».