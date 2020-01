Martin Johnsrud Sundby (35) har slitt med en vond rygg i lang tid. 35-åringen skulle etter planen gjøre comeback i Nove Mesto forrige helg, men utsatte comebacket én uke for å være helt restituert til favorittdistansen 30 km med skibytte i Oberstdorf.

Sundby har ikke gått renn siden han valgte å bryte i 15-kilometeren i fri teknikk i Davos før jul.

– Jeg er spent. Kjempespent. Det har vært uvanlig mange skirenn på høretelefoner på treningsøkter eller fra sofaen. Det kan være gøy det også, men ikke for meg, sier Sundby.

– Er du bekymret?

– Nei, jeg må være rasjonell. I løpet av karrieren har jeg hatt minimalt med skadeproblemer. Jeg har egentlig aldri vært i en slik situasjon før. Det er det mange andre som har vært. Jeg kan ikke begynne å sutre over det, sier Sundby.

Etter flere uker på sidelinjen tørster nå Sundby etter å gå konkurranserenn.

– Jeg er sulten. Jeg har fryktelig lyst til å gå skirenn. Jeg har lyst å gjøre et godt NM. Og jaggu er jeg avhengig av å gå fort for å komme med på Ski Tour 2020, noe som frister veldig, sier han.

Sundby og kona Marieke Heggeland blir trebarnsforeldre til våren. Hva som skjer videre etter VM neste sesong er Sundby usikker på.

– Jeg er ganske sikkert at det vil kunne fungere frem mot neste års VM-sesong. Veien videre er litt mer usikker. Jeg skal ikke gå skirenn for å bli nummer 15 eller 20. Det gidder jeg ikke, eller det har jeg ikke noe ønske om. Jeg har vært på det øverste nivået. Det er et VM neste år jeg gleder meg veldig til. På mine eldre dager er det mesterskapene som driver motivasjonen i større grad enn tidligere, sier han.