Åsne (50) klarer ikke lenger å gå – nektes medisin som kan bremse sykdommen

– Grunnen til at vi har sagt nei til den medisinen, er at den tilbudte prisen vi har fått fra leverandøren er for høy. Vi vil så gjerne ta den i bruk og håper leverandøren kan komme tilbake med en bedre pris, sier Slørdahl.

Brukte sparekniven

Norge brukte én milliard på MS-medisiner i fjor. Rett før jul brukte Beslutningsforum sparekniven på to andre godt utprøvde MS-medisiner. De stoppet bruken av medisinene for nye pasienter, fordi de ikke var kostnadseffektive med dagens pris.

MS-legene mener dette er en innsparing som går utover pasientene.

MS (Multippel Sklerose) MS er en nevrologisk sykdom som vanligvis debuterer hos unge voksne.



Kan gi mange ulike symptomer og forløpet varierer betydelig fra person til person.



Sykdommen regnes for å være autoimmun, det vil si at kroppen går til angrep på sitt eget nervevev i hjerne og/eller ryggmarg.



Symptomer kan variere fra tap av syn til tap av bevegelighet i armer og ben.

Kilde: Professor Elisabeth Gulowsen Celius/OUS

– Jeg syns det var veldig uventet og er veldig lite glad for det og for måten det skjedde på. Jeg er helt enig i at man må gjøre prioriteringer, men jeg er ikke enig i at man skal trekke tilbake velutprøvde medisiner som er blant de mest effektive vi har mot MS, og si at ingen pasienter skal få de, sier overlege og professor Øivind Torkildsen ved Haukeland Universitetssykehus.

– Dette gir oss veldig lite valgfrihet i behandlingen av pasientene og det er tragisk, sier hans kollega i Oslo, Elisabeth Gulowsen Celius.

Beslutningsforum vil ikke kommentere hvorfor de stoppet de to andre MS-medisinene, fordi saken er til behandling i rettsapparatet. Et av legemiddelselskapene har stevnet staten for beslutningen om å stoppe et legemiddel for nye pasienter, fordi de mener det er brudd på anbudsreglene.

Tar av egen lomme

Åsne Rostad Kallerud har prøvd den billige kreftmedisinen uten effekt. Hun mener myndighetene bør begynne å se på samfunnsøkonomien i denne saken.

BETALER SELV: Åsne og familien tar av egen lomme for å teste medisinen som kan hjelpe henne. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Jeg er 50 år. Jeg dør ikke av dette, jeg skal kanskje leve 30 år til, men det kommer til å bli dyrt for helsevesenet med den progresjonen jeg har hatt hittil. Så det må jo være lønnsomt å ta inn en så dyr medisin likevel, sier hun.

Hun peker på hjemmehjelp, sykehjemsplass og andre tiltak som kan bli aktuelle i fremtiden for MS-rammede.

Familien har bestemt seg for å kjøpe den dyre medisinen til Åsne på egen regning. Selv håper hun å kunne ta frem strikketøyet igjen.

– Hvis jeg får bedre førlighet i fingrene igjen så kanskje. Jeg vet jo ikke om dette vil virke, men vi må bare prøve, sier hun til TV 2.

TV 2 opplyser om følgende interessekonflikt i saken: Legene Torkildsen og Celius har begge mottatt honorar fra foredragsvirksomhet fra alle selskaper som selger MS-medisiner.