Nettverket er mistenkt for å ha tjent 70 millioner euro, som tilsvarer i underkant av 700 millioner kroner, ved å organisere ulovlige reiser for migranter fra Afghanistan, Syria, Irak og Iran, opplyser Europol torsdag.

Migrantene reiste til Storbritannia fra områder i nærheten av de vestlige franske byene Le Mans og Poitiers. Mange av dem var nære ved å miste livet under reisene, da flere gjemte seg i lastebilers kjølerom under kryssingen av den engelske kanal. Opptil 20 mennesker var gjemt i hver lastebil, og hver enkelt hadde betalt rundt 7.000 euro (omtrent 70.000 kr), ifølge Europol.

En mistenkt i Nederland skal ha hentet betalingene via et kriminelt banksystem, opplyser byrået. Politiet beslagla både skytevåpen og kjøretøy i fem søk, og migrantene som ble funnet under operasjonen har blitt ført i sikkerhet.

Talsperson Ton van Lierop for EU-byrået Eurojus sier de fleste av pågripelsene skjedde i Frankrike tirsdag.

Migranter som risikerer livet for å krysse den engelske kanal fikk ny oppmerksomhet da 39 vietnamesiske statsborgere i oktober ble funnet døde i en kjølekonteiner på en lastebil på vei til Storbritannia.