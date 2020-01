Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:



En eller flere dører vil ikke låses. Det markeres heller ikke i blinklysene. Det medfører også at alarmen går når noen åpner en av disse dørene. Det blinker når vi trykker på åpning i nøkkelen. Det hender det fungerer, men da kan bare høyre fordør åpnes innenfra. Mvh. Mons.

Benny svarer:

Hei Mons!



Dette høres ut som kjedelige greier. Forhåpentligvis bør det være en kurant sak å finne ut av dette og få det i orden.

Det er egentlig litt interessant å tenke på hvor mange ting som skal fungere samtidig for at alle dørene skal låse seg, når du trykker på hengelås-symbolet på fjernkontrollen. Vi tar det for gitt, men dette er egentlig ganske komplekse saker. Her snakker vi sender og mottaker, signaler som skal gå riktig vei og komme frem, mange meter med ledninger og kabler – og også mekaniske deler. En svakhet eller et lite brudd her, gjør dette veldig sårbart.

Min første tanke er at det er en eller flere drivere i dørene dine som fungerer dårlig. Her sitter det små motorer som låser dørene, når du trykker på fjernkontrollen. Hvis de ikke fungerer, vil heller ikke dørene kunne låses opp eller igjen.

Det kan naturligvis også være noe feil ved styringen av sentrallåsen. Det kan også være kabelbrudd i en eller flere dørstolper – eller dører. For å nevne noe.

Ikke helt uvanlig at vindusheisen svikter

Det er ganske mye som skal skje samtidig når du trykker på en av disse to hengelåsene... Foto: Scanpix

Kan lage deg ekstraarbeid

I vårt klima med skiftende årstider, kan også fukt eller vann gjøre at flere deler fryser. Det kan naturligvis være så enkelt hos deg også. Det beste da er å parkere bilen i for eksempel en oppvarmet garasje eller parkeringshus som holder bra med plussgrader, og la den stå der til den er skikkelig tint og tørr. Kanskje fungerer det som det skal da?

Å feilsøke selv her er slett ikke umulig hvis du er litt kyndig, men samtidig: Du bør helt klart vite hva du driver med, før du for eksempel før begynner å demontere ting som dørpanelene. Det kan være fort gjort at et klips ryker, eller at noe annet går i stykker. Da risikerer du å lage deg en god del ekstrajobb.

Jeg vil tro at dette neppe er noen stor jobb for et verksted. De bør kunne lokalisere problemet ganske kjapt og så gi deg en pris på hva det vil koste å få alt i orden igjen.

Jeg håper dette ordner seg for deg på en grei måte!

