Sigurd (24) har har 2,5 millioner i spillegjeld

– Når hun sendte meg en SMS med beskjed om at jeg måtte komme hjem med en gang, forsto jeg at jeg var avslørt. Jeg hadde utsatt min egen mor for så mye smerte og skam, at jeg på turen hjem vurderte å ta mitt eget liv. Samtidig hadde jeg ikke samvittighet til å forlate henne med alle problemene jeg hadde satt henne i, forteller 24-åringen.

Må sone

Han beskriver møtet med mor som forferdelig og han måtte tvinge henne til å anmelde saken.

– Hun ville på ingen måte anmelde meg og synes det var grusomt å måtte gjøre det for å få starte prosessen med bankene, forteller Sigurd.

I november i fjor ble han dømt til ni måneder ubetinget fengsel for grovt bedrageri av 935 000 kroner og identitetstyveri, samt 18 tilfeller av simpelt bedrageri, da han la ut fiktive annonser på Finn.no for å skaffe seg spillepenger.

– Jeg har veldig dårlig samvittighet for de jeg lurte på Finn.no og vil forsøke å gjøre opp for meg så snart det er praktisk mulig, sier Sigurd.

Etter dommen inviterte han til spleis på Facebook, og fikk inn 30 000 kroner rett før jul.

– Jeg synes de er helt utrolig og er veldig takknemlig for de som sendte inn penger, slik at de jeg har svindlet får igjen pengene sine fort. Det er synd på dem, ikke på meg, sier han.

Selv har han 40 kroner på kontoen og må sende melding hvis han trenger 100 kroner til å handle på butikken.

– Jeg kjenner meg veldig naken, og det er ubehagelig å dra kortet for å betale uten å vite helt om det er penger der. Det er konsekvensen av det jeg har gjort, innrømmer han.

– Kjenner flere som har valgt selvmord

I fjor høst ble han akuttinnlagt på psykiatrisk avdeling i Ålesund og får nå behandling for sin spilleavhengighet.

– Jeg får god hjelp og har mest utbytte av gruppeterapi. Men i løpet av disse årene har jeg kommet i kontakt med mange som sliter med spillavhengighet, og mitt inntrykk er at dette er et stort samfunnsproblem med et for dårlig behandlingstilbud. Resultatet er at mange tar livet av seg. Flere jeg kjenner har valgt selvmord og det sitter mange barna igjen uten en mamma eller pappa som følge av spilling, forteller Sigurd.

ODDSGJELDSOFFER: Først satte Sigurd penger på odds på fotball, deretter tennis. Han tapte alt. Foto: Arne Rovick/TV 2

Han velger å forteller sin historie som en del av sin egen behandling.

– Få snakker om sine spillproblemer og mange skjuler det godt fordi det er så tabubelagt og idiotisk å gjøre. For det er vanskelig for andre personer å forstå det surrealistiske faktum å spille bort så mye penger. For meg er det viktig å være åpen fordi det hjelper meg, og jeg tror det kan hjelpe andre i samme situasjon, mener Sigurd.

– Er du fortsatt spilleavhengig?

– Ja. Jeg kan ikke late som om jeg ikke spilleavhengig. Da øker risikoen for at jeg kommer tilbake på feil spor, sier han.

Fremtidsutsiktene

Sigurds håp for fremtiden er å få til en gjeldsordning.



– Jeg har 2,5 millioner kroner i gjeld som løper med skyhøy rente. Jeg har ingen inntekt, jeg skal inn og sone ni måneders fengselsstraff. Så fremtidsutsiktene er ganske dårlige, rett og slett. På sikt håper jeg å få til en gjeldsordning, sier han.



I dag bor han hjemme med foreldrene. Han sier det tar på å bo så tett på dem han har sviktet.

– Mine foreldrene er bare snill mot meg. De har alltid støttet meg, men tar selvfølgelig avstand fra det jeg har gjort. Samtidig har jeg dårlig samvittighet over for dem med tanke det som har skjedd, sier han.

– Har du sviktet dem for siste gang?

– Jeg håper virkelig det. Jeg har virkelig ikke lyst til å gjøre dette igjen, det er helt forferdelig å svikte noen så mange ganger. Men jeg vil ikke si at jeg ikke har gjort det for siste gang. Jeg kan ikke late som om jeg er frisk, sier Sigurd.

Selv med dystre fremtidsutsikter, er målet til Sigurd å komme seg ut av den håpløse situasjonen.

– Jeg har et mål om å fullføre et utdanningsløp som sjukepleier og komme meg ut i jobb. Og jeg ønsker å hjelpe andre i samme situasjon. Så må jeg ta vare på meg selv slik at jeg ikke havner i trøbbel igjen selv.