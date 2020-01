Slik truet hun Frp- kollegaen til Wara

Torsdag ble samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tiltalt for en hel rekke alvorlige forhold.

Laila Anita Berthussen nekter straffskyld for anklagene.

Det mest alvorlige forholdet hun beskyldes for, er brudd på straffelovens paragraf 115 som gjelder angrep på demokratiet. For dette risikerer hun inntil 10 års fengsel. Total strafferamme for alle forholdene er inntil 16 års fengsel.

Hun har blant annt sendt flere brev. Den 29. januar lagde hun, ifølge tiltalen, et brev adressert til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og hans kone Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Sistnevnte er samfunnssikerhetsminister og jobbet sammen med Tor Mikkel Wara (Frp) som var justisminister i samme departementet.

TILTALT: Laila Anita Bertheussen er tiltalt for flere forhold, blant annet for trusler mot ekteparet Tybring-Gjedde. Foto: Skjermdump

Dette skrev hun

Innholdet i brevet var som følger:

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de redde, må jeg bare le. Vi ses 26 02 kl 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?»

Brevet var ifølge PST påført et brennmerke. Teksten i brevet var blant annet satt sammen av deler fra et avisintervju med Hanan Benammar, som var en av skuespillerne i teaterstykket «Ways of seeing», som blant annet ble spilt på Black Box teater i Oslo.

Bakgrunnen er at man i teaterstykket kunne se fremsiden av huset til Wara og Bertheussen. Sistnevnte gikk til anmeldelse fordi hun mente at stykket hadde fremprovosert det politiet nå mener er fiktive trusler.

Brevet, som Bertheussen skal ha sendt til Tybring-Gjedde, ble sett i sammenheng med en nyoppføring av teaterstykket.

Slik ser PST på brevet

Ekteparet Tybring-Gjedde mottok brevet den 5. februar. Det var, ifølge politiet, utformet på en måte at det fremstod som at avsender, altså Bertheussen, mente at mottakerne var rasister.

Politiet mener at brevet var egnet til å påvirke politiker-ekteparets arbeid, blant annet i spørsmål om politikkutforming. PST mener også at brevet var egnet til å påvirke deres bevegelsesfrihet og tilgjengelighet.

Verken Christian eller Ingvil Smines Tybring-Gjedde ønsker å kommentere tiltalen overfor TV 2.

TAGGET: Laila Anita Bertheussen anklages blant annet for å ha tagget på sin egen vegg.

De andre brevene hun skrev

Ifølge tiltalen har Bertheussen også sendt flere brev med truende innhold. Brevene er blant annet sendt hjem til hun og samboeren Tor Mikkel Wara.