Det var DN som først omtalte saken.

Bru har vært innvalgt som stortingsrepresentant for Rogaland siden 2013. Fra 2009 til 2013 var hun vararepresentant.

Hun er i dag andre nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Ny regjeringskabal

Flere statsrådseter er ledige etter at Siv Jensen denne uken på en pressekonferanse bekreftet at Frp går ut av regjering. Det skjer etter at regjeringen besluttet å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk IS-siktet kvinne fra Syria.

Disse syv statsrådene forlater dermed regjeringen.

Dette er dagens Frp-statsråder

Finansminister Siv Jensen – tiltrådte 16. oktober 2013.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug – tiltrådte 18. desember 2019.

Samferdselsminister Jon Georg Dale – tiltrådte 31. august 2018.

Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes – tiltrådte 18. desember 2019.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik – tiltrådte 13. august 2018.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde – tiltrådte 22. januar 2019.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr – tiltrådte 29. mars 2019.

TV 2 erfarer at det er varslet ekstraordinært gruppemøte i Høyre fredag 10.30, en halvtime før statsråd på slottet. Det kan tyde på at statsrådkabalen blir kjent fredag formiddag.



Trolig færre statsråder

Kilder i regjeringen har sagt til TV 2 at det nå trolig blir færre statsråder. I 2013 var det 18 statsråder i Solberg-regjeringen. Etter utvidelsen med KrF i 2019, gikk regjeringen til 21 statsråder.

Særlig er det to poster som nå peker seg ut:

Eldre- og folkehelseministeren. Frp-nestleder Terje Søviknes (Frp) tok over denne statsrådsposten fra Sylvi Listhaug den 18. desember. Statsrådsposten ble opprettet i 2018 etter ønske fra Fremskrittspartiet.

Samfunnssikkerhetsminister. Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) ble Norges første samfunnssikkerhetsminister. Nå peker kilder på at det er naturlig at hennes oppgaver i departementet går tilbake til justisministeren.

I tillegg peker noen kilder på forskning- og høyere utdanningsministeren. Denne posten ble opprettet da Venstre ble en del av regjeringen i 2018. Posten bekles i dag av Iselin Nybø (V)

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) fikk tidligere i januar ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med FNs bærekraftmål. Kilder TV 2 har snakket med sier det er naturlig at man diskuterer om posten som digitaliseringsminister bør forsvinne.