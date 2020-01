Sportsbransjen blør etter krisevinter

Det lille som kom av snø før jul på det sentrale østlandsområdet har nå smeltet bort og ført til flom i Akerselva i Oslo.

Den brune vinteren har allerede fått konsekvenser for de som lever av å selge sportsutstyr.

– Det blir røde tall i januar, sier daglig leder i Norsk sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen til TV 2.

Frykter rekrutteringssvikt

Det er spesielt de bedriftene som selger ski som merker snømangelen mest. Lagrene fyller seg opp hos produsentene, og butikkene vegrer seg for å bestille nye varer så lenge det ikke er snø på dørstokken hos hvermannsen.

– Når det ikke snø på det sentrale Østlandet som er selve motoren i sportsbransjen, så er det klart at det påvirker mange segmenter, sier Hansen.

Hansen forteller at de i bransjen har en tommelfingerregel at når det er snø på Majorstua, så fører det til økt omsetning i sportsbutikkene. Da går folk for å kjøpe ski og akebrett til ungene, så tar de kanskje med seg en lue og en varm jakke på vei til kassen.

Bransjens største frykt er derfor at varige klimaendringer skal gjøre årets vinter til "normalen". På sikt tror Hansen det vil svekke rekrutteringen til skisporten.

– Helt klart. Det er ikke gunstig i det hele tatt. Så vi ønsker oss nå snø som kan fylle på med nye unge rekrutter som får gode skiopplevelser. Men da må snøen ligge utenfor ytterdøra og være tilgjengelig, sier han.

– Barn og det store mosjonssegmentet er mer sensitive for at forholdene ligger til rette for å drive fysisk aktivitet.

Endrer vareutvalg

Hansen mener bransjen allerede har tatt konsekvenser av den milde vinteren.

– Butikkene tar grep i form av at vareutvalget endres noe og tilpasser produktsammensetningen til været. Det er ikke så mange andre bransjer som er så opptatt av været som sportsbransjen. Når det er snø og kaldt, så kommer folk og handler sportsutstyr. Det er bare sånn det er, sier han.

De eneste som er mer opptatt av været enn Hansen og Co. er meterologone.

– Det har vært en uvanlig mildt i store deler av landet, men spesielt på store deler av Østlandet og Trøndelag, sier Ina Ynnisdal, hos Storm.

Statistisk sett er det historisk varmt.

– På Østlandet så har temperaturen i januar ligget på syv grader varmere enn normalen. Og det er mulig at Oslo kan slå sin egen varmerekord for januar, sier Ynnisdal.

Reddes av kunstsnø

Utrolig nok har likevel kunstsnøen reddet mye av vinteren for de aller ivrigste skigåerne i hovedstaden. TV 2 besøkte Linderudkollen tidligere i uka. Og da var det en liten håndfull entusiaster som hadde tatt seg en formiddagstur i sola. Gradestokken viste åtte røde, og løypa på knappe kilometeren var isete og krevende.