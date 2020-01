I søndagens episode av «Casa Numme» er det Anja og Gro Hammerseng-Edin som er på besøk. Paret har vært gift siden 2013 og har to barn sammen.

Som et profilert kjendispar har de møtt på mange fordommer gjennom årene.

– I manges verden er det sånn det skal være, og når noen rokker med den normalen, blir det vanskelig, forklarer Anja.

– Anja bryter noen ganger med folks forventninger av hvordan en jente skal kle seg og se ut når man er jente, forklarer Gro.

Sjokkspørsmål

Hun forteller videre at de har fått mange dumme spørsmål, men at det er en hendelse som skiller seg ut.

– Det har jo skjedd at folk har trodd du er pappaen til gutta våre. Noen lurer på om du er broren. Det er forsåvidt et godt kompliment det, ler Gro.

– Den eneste gangen jeg har opplevd å bli både sjokkert og provosert var den gangen du ble oppringt av han journalisten. Hvis du vil dele den historien, spør Gro sin bedre halvdel.

– Rett før Leo ble født ble jeg oppringt av en journalist som lurte på om jeg ville gi noen kommentarer på de siste tipsene de hadde fått på meg, forteller Anja.

Hun forklarte journalisten at hun ikke visste hva det gjaldt og at han måtte fortelle det.

– Vi har fått inn tips på det du står i nå ... du vet ... det at du skal skifte kjønn, forteller hun videre.

Viktig tema

Overraskelsen over både spørsmålet og journalistens freidighet var stor.

– Nå skal vi ta debatten om hvor grensene går for hva du kan tillate deg til å ringe å spørre om, sier Gro som satt ved siden av Anja da journalisten ringte.

Men Anja tok det mye roligere enn hva kona gjorde.

– Først ble jeg overrasket over at han følte det var hans aller andres business. Så tenkte jeg at det også er et viktig tema å si at jeg har lyst til å være jente på min måte, sier hun.

– Så det var det jeg svarte. Jeg synes det du spør om er et viktig tema, for jeg vet at det er flere som har skiftet kjønn og angrer, fordi de skiftet fordi de ikke følte de passet inn. Derfor synes jeg det er viktig å snakke om. Jeg er kjempefornøyd med å være jente, men på min måte, avslutter hun.