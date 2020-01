Taylor Swift (29) kommer til Voldsløkka i Oslo på fredag 26. juni og skal holde konsert for 50.000 publikummere.

Sigrid skal dele samme scene med Swift under Sommertid-arrangementet i Oslo. og varme opp for superstjernen.

– Det blir fint og svært overraskende. Sigrid skal spille en full konsert, så dette blir enormt. Hun blir en av fire artister på scenen, sier Peer Osmundvaag i All things Live til TV 2.

I tillegg til Taylor Swift, skal svenske Veronica Maggio og en annen artist som ikke er bekreftet enda spille på Sommertid -arrangementet.

Hyllet Sigrid

De to artistene har ikke møtt hverandre før, men Taylor Swift hyllet Sigrid under Billboard Women In Music Awards i fjor.

I en følelsesladd tale ramset den amerikanske superstjernen opp kvinnelige kollegaer som fikk mye kritikk i starten av karrieren, men som har hevet seg over kritikken og gjort suksess.

– Denne flammen ser jeg i alle de nye ansiktene som kommer. Jeg ser den hos Lizzo, jeg ser den hos Rosalia, hos Taylor Parks, Kelly Cuoco, sa Taylor Swift.



Også Sigrid var blant de unge, lovende artistene som ble nevnt.

Ilddåp på hjemmebane

Sigrid opptrådte på den store utendørsfestivalen Coachella i California i 2018 og på Glastonbury i England i fjor, men dette blir den virkelige ilddåpen for Sigrid på hjemmebane.

– Kjempekult å få dele scene med en artist jeg har hørt på siden ungdomsskolen!! Dette blir så sinnsvakt gøy, sier Sigrid til TV 2.