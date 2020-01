Det er lederen i Stange Frp, Truls Gihlemoen, som bekrefter dette overfor TV 2. Etter intervjuet gikk han selv i fakketog og støttet bygdefolket som protesterer mot at regjeringen sa NEI til jakt på Rømskog og Mangen-flokken.

Rister på hodet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk også i fakkeltog i går. Foto: Olav Wold

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som også gikk i fakkeltoget, mener utspillet viser at Frp er mer opptatt av å støtte systemet enn å lytte til folk.

Dersom Frp hadde støttet Sp-forslaget kunne de bidratt til et mulig flertall på Stortinget for å ta ut de to uvleflokkene. Saken skal behandles til uken.

– Vi vil ha bort de to flokkene som nå diskuteres, men mener forslaget fra Senterpartiet er useriøst. Stortinget kan ikke gå inn å detaljstyre hvilke flokker regjeringen skal ta ut, sier Truls Gihlemoen.

Han sitter partiets fylkesstyre og sier han har klarert utspillet med Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Hvorfor går du i tog?

– Men du går jo i protesttoget. Dere kan jo stemme sammen med Sp for å ta ut de to flokkene?

– Det er regjeringens jobb å gjøre det. Vi må ha en regjering som gjør det Stortinget har bedt dem om å gjøre. Detaljstyring av hvilke flokker som skal tas ut må regjeringen gjøre.

Vi vil ha med det Senterpartiet til å presse regjeringen til å følge stortingets vedtak om bestandsmål. Det er slik det må jobbes, sier Gihlemoen, som understreker at det er viktig å redusere antall ulv i Norge.

Her diskuterer Gihlemoren og Vedum ulv. Foto: Olav T. Hustad Wold

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er oppgitt over Frps opptreden.

– Dette er partiets sanne ansikt. De er mer opptatt av systemet enn å lytte til folk. Dette er linja de har kjørt over flere år og sto de bak vedtaket til regjeringen om å stoppe jakten på to de to flokkene. De i Frp, som ønsker mer ulv får gjennomslag og det er dumt, sier han.

Gihlemoen er klar på at Frp nå vil legge press på regjeringen for å få ned antallet ulver i Norge. Og varsler at de ønsker å redusere bestandsmålet ned til fire ynglinger per år.