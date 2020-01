Derfor hastet han hjem til Norge

Siste: TV 2 erfarer at det er varslet ekstraordinært gruppemøte i Høyre fredag 10.30, en halvtime før statsråd på slottet. Det kan tyde på at statsrådkabalen blir kjent fredag formiddag.

TV 2 snakket med torsdag med Abid Raja, som er trukket frem som en av de mulige statsrådskandidatene. Han var mandag, da Frp trakk seg ut av regjeringen, på reise med utenrikskomiteen.

– Da jeg tok flyet hadde vi en firepartiregjering. Da jeg landet så jeg at vi hadde en trepartiregjering. Jeg tok vurdering at jeg ikke kunne reise til Jakarta og inn i regnskogen og bli utilgjengelig for partiet. Jeg bestemte på eget initiativ å reise hjem igjen, sier Raja til TV 2 torsdag.

Returen kommer flere dager tidligere enn planlagt.

– Er du klar til å bli statsråd?

– Jeg kommentere ikke spekulasjoner i media. Jeg er her på Stortinget for Venstre både i Finanskomiteen og som visepresident på Stortinget. Jeg kommer til gjøre oppgaven som partilederen i Venstre gir meg, sier Raja.

Raja er nevnt som en av kandidatene til å ta over en av statsrådposisjonene som blir ledige når Frp trekker seg ut av regjeringen.

– Det er ikke min oppgave å velge statsråder, slår Raja fast.

Nye statsråder

TV 2 kunne onsdag melde at både Knut Arild Hareide og Abid Raja hadde fått beskjed om å komme hjem fra reisen med utenrikskomitten, samt at Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og Hans Fredrik Grøvan, som er parlamentarisk leder i KrF, avbryter reiser i utlandet.

AKTUELL: Også Knut Aril Hareide reiste hjem da Frps regjeringsexit ble kjent. Foto: Terje Bendiksby

TV 2 fikk opplyst onsdag at årsaken skal være at stortingsgruppene til regjeringspartiene skal samles før utnevning av de nye statsrådene.

Mandag denne uken bekreftet Siv Jensen på en pressekonferanse at Frp går ut av regjering. Det skjer etter at regjeringen besluttet å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk IS-siktet kvinne fra Syria.

Dermed forsvinner syv Frp-statsråder fra regjeringen.

Dette er dagens Frp-statsråder