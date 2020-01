En spesiell hendelse førte til foreldrenes åpenhet om Ari Behns selvmord

På lørdag er det én måned siden Ari Behn valgte å ta sitt eget liv. Hans nærmeste familie valgte å være åpen om dødsårsaken fra starten.

Dette ble også tydelig under Behns bisettelse i Oslo domkirke, 3. januar.

I en gripende og sterk tale sa Aris eldste datter, Maud Angelica (16), henvendte hun seg til andre som har slitt med selvmordstanker.

– Jeg vil bare si til alle som har hatt selvmordstanker, at det alltid finnes en utvei. Du kan få hjelp, og ting kan bli bedre. Det er aldri en skam å be om hjelp. Aldri tenk at det er bedre for de rundt deg at du går bort, for det er så inderlig feil, sa hun.

Bevisst valg

Aris nærmeste familie og kongefamilien har fått mye skryt for åpenheten de viste, så kort tid etter 47-åringens selvmord.

Lørdag snakker foreldrene til Ari, Marianne Behn og Olav Bjørshol, ut i et lengre intervju hos Fredrik Skavlan på TV 2. Der forteller de at å være åpen om sønnens selvmord var et bevisst valg.

– Som ung opplevde jeg at to medelever med tett mellomrom tok sitt eget liv. Men det ble helt sementert, og vi snakket ikke om det. Vi hadde en liten prat med en prest, og det var det. At vi ikke delte det, skapte mye frykt og angst blant mine medelever, sier Marianne Behn og fortsetter:

– Fordi Ari var den han var, ønsket vi heller ikke at det skulle bli noen spekulasjoner. Det handlet om å dele det som var helt grusomt, smertefullt og tungt.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)



Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)



Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)



Helsenorge.no



Var ikke urolige

Foreldrene forteller at de snakket mye med sønnen om de mørke tankene han hadde. Men de var ikke urolige for at han kom til å ta sitt eget liv.

– I en periode engstet jeg meg for at noe sånt kunne skje. Men den siste tiden hadde jeg lagt alarmen ned, sier moren.

– Han var så litterær, så fakta og fiksjon blandet seg. Jeg tenkte: «Nei, det kommer ikke til å skje». Men så kom det som lyn fra klar himmel, også spjærte alt, forteller faren.

Begge foreldrene tilbrakte mye tid med sønnen den siste tiden før han døde. I julen var planen at familien skulle feire jul sammen hjemme på Larkollen, men slik ble det ikke.

– Ari sa han var for sliten. Derfor feiret vi jul sammen vi to. Jeg spurte hva han ønsket seg til julemat, hvorpå han svarte: «Pizza Grandiosa». Deretter hadde vi en rolig kveld, sier Bjørshol.

Ventet på Ari

Hjemme på Larkollen ventet moren og resten av familien på at Ari og Olav skulle komme, første juledag.

I et tidligere intervju med Se og Hør fortalte Bjørshol at han var sammen med Ari da han døde, og at det var han som fant ham.