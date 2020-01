På vei inn til det savnede fotball-laget gjorde dykkerne et funn som forandret alt

23. juni 2018 forsvinner 12 gutter og fotballtreneren deres på mystisk vis. Etter ni dagers intens leting blir de funnet innestengt i en oversvømt grotte.

Den finske dykkeren Mikko Paasi deltok i den dramatiske redningsaksjonen. En aksjon som ble en desperat kamp mot naturelementene og klokken, og som krevde to menneskeliv.

Grottedramaet

Hele verden rettet oppmerksomheten mot Tham Luang- grotten nord i Thailand sommeren 2018 da 12 gutter i alderen 11-16 år og deres trener ble innesperret.

En oppdagelsesferd i grottesystemet endte i et 17 dagers langt mareritt, etter at et kraftig regnskyll fylte de trange grottegangene med vann. Guttene og treneren ble fanget og presset lenger og lenger inn i grottesystemet.

Det ble rapportert om spor utenfor grotten og spesialtrente dykkere gikk inn.

Etter ni dager fant de guttene i live, 2,7 kilometer inne i Tham Luang-hulen.

– En maurtue uten dronning

Redningsarbeidere fra hele verden strømmet til gruven, blant dem dykkeren Mikko Paasi.

– Da jeg kom dit var det begynnelsen av regntiden, så det hadde regnet mye. Grotten var oversvømt og det var gjørme overalt, forteller Paasi.

Utenfor grotten var det kaotiske tilstander.

– Folk bare løp frem og tilbake uten grunn og uten noe å gjøre. Det var som en maurtue uten dronning.

UTENFOR GROTTEN: Flere hundre redningsarbeidere fra hele verden deltok i redningsarbeidet. Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Dødsfall og tidspress

Alvoret i situasjonen ble tydelig for alle da en erfaren dykker og tidligere soldat mistet livet i redningsarbeidet. Gruvesystemet, som består av trange ganger og små kamre, var mørkt og vått. Fotballguttene var innesperret i et kammer som ble kalt Pattaya beach, en liten forhøyet sandbank i underkant av tre kilometer inne i grotten.

– Navnet er nok litt misledende for et kammer i et gruvesystem. Det er ikke like vakkert som Pattaya beach, smiler Passi.

– Det er vakkert der inne, men det er mørkt. Og selv i tørre perioder er det gjørme på bakken. Det er mørkt, brunt og vått.

I tillegg til utfordrende og vanskelige forhold truet naturen med sine krefter.

– Vi måtte kjempe mot tiden. Monsunregnet var bare to eller tre dager unna og vi visste at når det kommer må alle ut. Det er da slutten på redningsaksjonen, sier Passi og legger til:

– Når grotten virkelig fylles med vann har ingen mennesker noe der å gjøre.

Måtte bedøve barna

Passi er en sidemount- dykker, det vil si at man dykker med oksygentankene under armene og langs siden på kroppen og ikke på ryggen. Denne formen for dykking var avgjørende for å komme seg inn og gjennom de trange gangene.