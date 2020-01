Høyre-protester mot KrF-Hareide

«Det vil vekke forferdelse om Hareide kommer inn i regjeringen etter hva han sa høsten 2018», skriver en lokallagsleder.

I flere innlegg i den interne Facebook-gruppen ber ansatte og stortingsrepresentanter folk om å ha lave skuldre rundt spekulasjoner om statsrådkabalen eller forlate den interne Facebook-gruppen, hvor diskusjonen går høylytt.

Profilert Høyre-politiker og tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland, skriver et klart og tydelig «NEI TAKK» i en kommentar på et av innleggene.

Til TV 2 sier Drevland at hun ikke ønsker å utdype kommentaren.

– Men jeg er livsvarig medlem av Høyre, og om Erna ønsker ham velkommen i regjering gjør jeg det og, skriver Drevland i en SMS.

OSLO 20161027. Trude H. Drevland under presentasjonen av bok på Aschehoug forlag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald

Det er bred skepsis mot ryktene om Hareide i den private gruppen, og flere spør seg hva dette betyr for partiet.

«Det går sterke rykter om at Hareide er på vei inn i regjeringen. Dette kan og må ikke stemme. Da spør jeg meg virkelig, hvor er Høyre på vei?», skriver et av medlemmene i gruppen.

«Vår fornuftige statsminister og partileder kan da umulig godta Hareide i noen ministerpost - er vel grenser for hvor mange hårete kameler det er mulig å svelge uten at det blir rusk i systemet», skriver et annet medlem.

«Hareide hører etter eget utsagn ikke til på høyresiden. Nå må det settes en grense for hva dette regjeringsprosjektet skal godta», skriver en annen.