Arnfinn Nesset åpnet opp om barndommen: – Hørte stemmer som ba om hjelp

Seriemorderen Arnfinn Nessets barndom var preget av mye ensomhet og mobbing.

I den fjerde episoden av «Seriemorderen i Orkdal», tar tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen et dypdykk i Nessets historie.

I et langt brev skrevet til blant andre Børre Husebø, som ble oppnevnt som psykiatrisk sakkyndig i saken, beskriver Nesset oppveksten på en liten fjellgård i Grandalen på Fosenhalvøya.

Født utenfor ekteskap

Her bodde han sammen med moren og besteforeldrene. Nesset hadde ikke noe kontakt med sin biologiske far.

«Jeg kan ikke huske å ha fått noe av ham, så vi måtte klare oss selv», skriver han om faren i brevet.

Nesset var født utenfor ekteskap, noe som på den tiden ble sett ned på. Sykehjemsbestyreren skriver at han var redd morfaren, og at han ofte flyktet til en lekestue i skogen hvor han stadig gråt i ensomhet.

«Jeg følte at jeg ikke var som de andre. At jeg ikke kunne noe. Jeg var ensom blant de ensomme.»

Nesset beskriver en vond barndom med tilnærmet ingen venner.

«Når jeg tenker på barndommen, er det ikke med glede. Jeg følte meg alltid ulik de andre, og fikk ingen kontakt. Jeg hadde vanskelig for å komme sammen med de andre, og jeg ble mest gående for meg selv.»

Nesset forteller at han gjemte seg bort i friminuttene. Når skoledagen var over, tok han en omvei hjem slik at han slapp å gå sammen med de andre barna.

«Jeg ble ofte kalt lausungen eller kråka.»

Tore Melhus bodde i nærheten av Nesset. Han forteller at læreren på skolen Nesset gikk på, var av den gamle skolen.

– Han var streng og gjorde forskjell på elevene alt etter hvilket opphav de hadde, forklarer Melhus.

Snakket aldri med faren sin

Nesset gikk ut av folkeskolen med alminnelig bra resultat. Han ville gå videre på framhaldsskolen, en skole som bygget videre den syvårige folkeskolen, men moren nektet ham dette. Hun orket ikke være alene med sine to gamle foreldre – altså Nessets besteforeldre.

«Sommeren 1952 arbeidet jeg på sagbruket og sto ansikt til ansikt ovenfor min far i hele syv uker. Vi snakket aldri sammen, bare så på hverandre. Jeg følte dette som en belastning, og synes han burde snakke til meg», skriver Nesset om møtet med sin biologiske far.