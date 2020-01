Neste helg er det ski-NM på Konnerud, men mildværet har skapt problemer for arrangøren.

Nå har juryen besluttet å endre konkurranseprogrammet.

Fredagens sprint endres til fri teknikk, lørdagens duathlon endres til klassisk teknikk (fellesstart), mens alle etappene i søndagens stafett går i fri teknikk.

– Først og fremst er vi glade over at vi klarer å gjennomføre årets ski-NM. Det er blitt lagt ned en kjempeinnsats for å få til nok snø i den ene 5 km lange løypen som vi kommer til å benytte. Endringen i NM-programmet går på å få til det mest optimale sportslige tilbudet for alle deltakerne. Vi håpet selvfølgelig i det lengste å opprettholde det planlagte NM-programmet, men vi hadde ingen annen mulighet enn å endre på flere av distansene, forklarer rennleder for ski-NM på Konnerud, Kenneth Holth.

– Tungt å svelge

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener det finnes både vinnere og tapere etter NM-endringene.

– Først vil jeg bare si at det er bra at arrangøren klarer å gjennomføre NM. Det er fornuftige endringer som vil sikre god sportslig kvalitet. For løpere utenfor landslag er NM sesongens høydepunkt. Det er en mulighet til å vise seg frem mot de beste løperne i verden. Da skjønner jeg at slike endringer en uke før NM er tungt å svelge for løpere som er gode i klassisk sprint eller fellesstart med skibytte.

– Hvem er de største taperne?

– Et naturlig navn å peke på er Fredrik Riseth. Han slo mange landslagsløpere i Norgescupen på Lygna nylig. Riseth hadde sikkert ambisjoner om NM-medalje i klassisk sprint. Han er også god i klassisk stafett og var sikkert tiltenkt en etappe for Byåsen. Riseth er adskillig mye svakere i skøyting enn i klassisk på normale dager. Eirik Brandsdal er god i skøytesprint, men hadde nok hatt enda større muligheter i klassisk sprint. Han var uheldig på Lygna, og kunne nok trengt en klassisk sprint i NM. Blant kvinnene er Anna Svendsen klart best i klassisk sprint. Hun er nok også veldig skuffet over at det ble skøytesprint, sier Skinstad.

Kan miste landslagsplass

En rekke løpere står i fare for å miste landslagsplassen neste sesong. Niklas Dyrhaug er blant dem som lever aller farligst, men også andre løpere må bruke NM-helgen til å vise seg frem.

– Dyrhaug er helt avhengig av å prestere i NM før å ha sjanse til å gå Ski Tour 2020. Han har prestert ok når han har fått sjansen, men han har ikke vært i nærheten av å kvalifisere seg til et Tour-lag foreløpig. Dyrhaug må være i nærheten av medalje i NM for å gå Ski Tour. Han har kniven på strupen, og det vet nok Dyrhaug godt selv, sier Skinstad.

– Det sies at landslagene skal bli mindre neste sesong. Da er det ikke til å stikke under en stol at løpere som Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh og Kari Øyre Slind sannsynligvis føler litt på presset, legger eksperten til.