Her blir det gratis for alle å ta bussen: – Revolusjonerende

Den 36 år gamle juristen Nicolina Bordia venter på hovedstadens nye bybane.

Den ble bygget i 2017, og binder sammen jernbanestasjoner og de ulike delene av hovedstaden. Juristen og pendleren omfavner landets nye radikale transportpolitikk, innført av Luxembourgs grønne og liberale regjering.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått en bybane her i Luxembourg og at all offentlig transport blir gratis, sier hun.

– Transport-revolusjon

Fra 1.mars blir det ikke lenger nødvendig å kjøpe billetter for å kjøre kollektivt i Luxembourg. Det eneste som fortsatt må betales for er enkelte 1.klassebilletter på tog.

Fra kontoret til transportminister Francois Bausch er det utsikt til et nybygd transportknutepunkt. Med jernbanestasjon, bybane-stasjon og en kabelbane som binder de to ulike platåene som hovedstaden ligger på.

Bausch tilhører Miljøpartiet de Grønne som sitter i regjering i lilleputtlandet midt i Europa. Bausch er ekstra stolt av investeringene på 400 milliarder kroner, som Luxembourg har brukt på jernbane og annen kollektivtrafikk de siste årene.

– Det er en revolusjonerende idé, fordi vi er det første landet i verden som gjør transport gratis for alle, sier Bausch.

LÆRE AV OSLO: Francois Bausch vil lære av MDG i Oslo for skape en bilfri by, og et land med færre biler. Foto: Santiago Vergara / TV 2

I tillegg har de stor utbygging av sykkelveier.

– Flytt folk, ikke biler

Luxembourg er på størrelse med Oslo. I tillegg til sine egne 600.000 innbyggere pendler ytterligere 300.000 mennesker inn og ut av landet hver dag.

Utviklingen går mot at flere og flere mennesker bosetter seg nært og i byer. Bausch tror ikke at det går an å bygge seg ut av køproblemene og mener politikere må begynne å tenke annerledes.

– Hovedpoenget må være at du skal flytte folk, ikke biler, sier han.

Verdensrekord i kø

Luxembourg er et rikt land, som har levd godt av at internasjonale banker inntil nylig har hatt gunstige regler med hensyn til åpenhet og skatt.

Landet lever av finanssektoren, Luxembourg har det høyeste antall biler i forhold til hvor mange innbyggere landet har. Bilkøene i Luxembourg er kjent langt utenfor landets grenser.

Frem til kollektivt blir gratis koster det 2.euro for en buss og bane-billett i hovedstaden, noe som tilsvarer rundt tjue norske kroner. Landet har lenge finansiert store deler av kollektivtrafikken over statsbudsjettet.

I et moderne trehus i utkanten av hovedstaden holder flere miljøorganisasjoner til. De har ikke presset på for gratis transport. Det viktigste er kollektivtilbudet, mener de.