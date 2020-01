Dette er samboeren til Wara tiltalt for

TAGGET: Laila Anita Bertheussen er anklaget for å ha skrevet dette på sin egen husvegg.

Anmeldte teaterstykke

I flere måneder etterforsket PST en rekke trusselhendelser mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans samboer.

I desember hadde noen tegnet et hakekors og skrevet «rasisit» på huset deres, i tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på bilen som sto parkert ved huset.

Den 17. januar ble søppelkassa utenfor boligen deres påtent, den 11. februar fant man brennbar væske bundet til familiens bil, og 2. mars mottok de et trusselbrev med hvitt pulver.

Forut for trusselhendelsene viste Black Box teater i Oslo et stykke ved navn «Ways of seeing». Stykket viste fremsiden av huset til Wara. Laila Anita Bertheussen gikk til anmeldelse fordi hun mente at stykket hadde fremprovosert truslene. Saken ble henlagt av Oslo politidistrikt.

GIKK AV: Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister etter at samboeren hans ble siktet av PST. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Wara gikk av

I stedet var det Bertheussen selv som ble pågrepet og siktet av PST den 14. mars.

Dagen etter siktelsen tok Tor Mikkel Wara to ukers permisjon fra jobben som justisminister. Erna Solberg uttalte at saken kom som et sjokk på hele regjeringen. Den 28. mars trakk Wara seg fra jobben som justisminister.

– Den siste tiden har vært tøff for meg og min lille familie. Familien min er ikke stor. De har vært der for meg i tykt og tynt, nå skal jeg være der for dem. Noen valg i livet er vanskelige, men dette var enkelt, sa Wara, som understreket at valget var hans eget.

Laila Anita Bertheussen har skrevet flere innlegg på sin egen Facebook-side mens hun har vært siktet i saken.

Tirsdag morgen skrev hun et lengre innlegg der hun skriver at hele saken har vært svært belastende for henne. Selv mener Bertheussen at hele saken mot henne er bygget på indisier.