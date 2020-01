Henter de utbrente bilene med fjernstyrt beltemaskin

– Dette er en stor og komplisert operasjon som kommer til å ta lang tid. Det viktigste er selvfølgelig å ivareta sikkerheten, det kommer foran alt annet, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Forsikring til TV 2.

Han håper de vil kunne redde store verdier etter storbrannen i parkeringshuset på flyplassen, som vekket internasjonal oppmerksomhet for drøye to uker siden.

Det var lenge fare for at brannen, som startet i en eldre Opel Zafira, ville føre til at hele parkeringshuset kunne klappe sammen.

Deler av konstruksjonen raste også, men etter flere timer med intenst slukkearbeid fikk brannvesenet kontroll.

1.300 biler står fremdeles igjen inne i bygget. Nå er det seige arbeidet med å hente bilene ut i gang.

KOLLAPS: Deler av konstruksjonen klappet sammen som følge av varmen parkeringshuset ble utsatt for. Bygget har massive setningsskader og man risikerer å måtte rive hele anlegget. Foto: Carina Johansen / TV 2

Kan fremdeles kollapse

I forrige uke mottok Avinor den første eksterne ekspertvurderingen av byggets tilstand. Konsulentgruppen Cowi konkluderer med at det ikke er forsvarlig å sende folk inn i bygget.

Det massive parkeringshuset har omfattende setningsskader, og det foreligger ingen garantier for at ikke andre deler av konstruksjonen også kan klappe sammen.

Dermed er et fjernstyrt beltegående kjøretøy det eneste alternativet aktørene har til rådighet for å få bilene ut.

Den krevende og spesielle operasjonen koordineres av If, i samarbeid med Avinor og Viking redningstjeneste.

KOORDINATOR: Det er forsikringsselskapet If som koordinerer den kompliserte operasjonen, i samarbeid med Avinor og If-eide Viking redningstjeneste. Informasjonssjef Sigmund Clementz understreker at sikkerheten prioriteres foran noe annet. Foto: If

Fire biler i timen

Dette er ikke gjort i en håndvending. Det vil heller ikke la seg gjøre å hente ut alle kjøretøyene.

– Mange biler står i områder hvor vi ikke kommer til med roboten. Vi vet ikke hvor mange biler vi får ut, men dette kommer til å ta lang tid. Det blir et kontinuerlig arbeid fremover, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad til Aftenbladet.

Arbeidet begynner i første etasje. Foreløpig vil ikke aktørene anslå noe estimat for hvor lenge de vil måtte holde på med dette. If Forsikring sier de håper å komme i mål så fort som mulig og at de vil holde et høyt tempo, men at de ikke kommer til å ta sjanser.

De anslår at det vil være mulig å hente ut rundt fire biler i timen, men det vil variere stort.

– Det er mange forhold inne i bygget som avgjør det. Det som er viktig i denne fasen er å få kartlagt bedre hvordan det står til inne i bygget, så får vi ta ting litt etterhvert. Dette er ikke noe vi kommer til å rushe, sier Clementz.

STORBRANN: I tillegg til skadene på de 1300 bilene som befant seg inne i parkeringshuset, er det store materielle skader på bygget. Det har blitt anslått at de totale skadene kan beløpe seg opp mot en halv milliard kroner. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Skader for store summer

Håpet er at man kan redde store verdier ved å få bilene ut. På tross av at mange av de 1.300 bilene tilsynelatende ser uskadet ut, frykter noen forsikringsselskap at alle bilene vil måtte kondemneres fordi bilene har stått i sterk varme og røyklukt.