Første juledag kom nyheten om at kunstner, forfatter og prinsesse Märtha Louise sin tidligere ektemann, Ari Behn, var død.

Behn ble 47 år gammel.

Både hans nærmeste familie og kongefamilien var tidlig åpne om at 47-åringen hadde tatt sitt eget liv.

– Brutalt rollebytte

Åpenheten har blitt hyllet av mange. Fredag 3. januar ble Behn bisatt fra en fullsatt Oslo domkirke. Der holdt foreldrene Marianne Solberg og Olav Bjørshol hvert sitt rørende minneord.

– Kjære Ari, min førstefødte sønn. Øyeblikket jeg holdt deg i armene for første gang var ubeskrivelig. Jeg var stolt og glad, for jeg var blitt pappa i en alder av 20 år. Aldri hadde jeg drømt om et slikt brutalt rollebytte som akkurat her og nå, hvor jeg står her og minnes deg, sa far Olav Bjørshol.

– Kjære Ari, kjæreste Mikis min. I en bokdedikasjon til meg, skrev du: «Til min elskede mama: Takk for livet». Det har berørt meg de siste dagene. Våre aller siste samtaler handlet ikke så mye om lidelser og smerter, men om lyset, sa moren.

– Utrolig utfordrende

Lørdag snakker de ut for første gang på TV, i et lengre intervju med Fredrik Skavlan på TV 2.

Der forteller de åpent om både sjokket og sorgen som fulgte i tiden etter at sønnen deres valgte å ta sitt eget liv. Foreldrene minnes også Ari Behn som en modig, sårbar, følsom og varm mann.

– Jeg føler meg på gyngende grunn, forteller Marianne Behn.



– Dette sjokket som skjedde for kort tid siden har skapt en enorm revne i meg. Det å leve i det er utrolig utfordrende. En dag kan jeg kjenne på angst, og en annen dag på sinne, fortsetter hun.

– Veldig viktig

For foreldrene har det vært en stor trøst i å se og høre hvordan andre har beskrevet sønnen. De beskriver også at det har vært en lindring i å tenke tilbake på alle de gode minnene.

– Akkurat her og nå er det en svak start på å komme tilbake til en hverdag igjen, for oss alle. Det å bringe frem de gode smilene, alle de fine tingene vi hadde sammen. Det er godt, og har vært en lindring. Det å være sammen, ta vare på hverandre, de barna som er her og alle barnebarna. Og prøve finne en balanse i alt sammen har vært veldig viktig for meg, og er veldig viktig for meg, sier hun videre.

Hele intervjuet med Ari Behns foreldre kan du se på TV 2 Sumo fra klokken 17.00, fredag. Du kan også lese et lengre intervju med Aris foreldre på TV2.no.