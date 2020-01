– Jeg er ikke takknemlig overfor personen som gjorde dette. Jeg er takknemlig for at det skjedde nå, og at jeg nå kan være fri, sier Nikkie de Jager (25) i «The Ellen DeGeneres Show».

Nylig stod YouTube-stjernen fra Nederland frem og fortalte at hun er transperson, etter at hun var blitt truet med å bli avslørt.

I det populære talkshowet forteller Nikkie, som har blitt millionær på sminketips, nå hva som skjedde før hun la ut videoen som «alle» snakket om, «I'm Coming Out».

– For noen uker siden fikk jeg e-poster fra en viss person, og han var ikke fornøyd med at jeg «løy» og ønsket å utlevere det. Han hadde en svært pressende tone, og bare: «Hvis vi ikke får et svar i morgen, kommer det ut,» sier de Jager til programleder Ellen DeGeneres (61).

TIL LOS ANGELES: Nikkie de Jager sammen med Ellen DeGeneres. Foto: The Ellen DeGeneres Show

Om personen som forsøkte å utpresse henne, sier hun dette:

– Jeg føler at hele målet hans var å ødelegge livet mitt, men det skjedde ikke.

Tårene rant

I intervjuet, som er lagt ut på «The Ellen DeGeneres Show» sin YouTube-kanal, forteller de Jager at hun gråt da hun lastet opp YouTube-videoen hvor hun fortalte at hun er transperson.

Hun fikk trøst fra forloveden Dylan Drossaers.

– Han sa: «Du kan gjøre det, du kan gjøre det». Han fikk meg til å publisere den, og sa: «Vi skal gjennom dette sammen. Det kommer til å gå bra. Du skal gjøre dette,» sier hun.

UKAS SNAKKIS: Videoen «I'm Coming Out» er sett over 38 millioner ganger. Foto: Skjermdump/YouTube

Siden hun lastet opp videoen, har hun fått mange tusen støttende meldinger fra sine over 13 millioner abonnenter.

– Jeg var så glad for at det er 2020 og at aksepten er reell, sier hun.

Ville ha på seg jenteklær

Videre forteller hun om hvordan det var å vokse opp som transkjønnet. Hun hyller moren sin for å ha latt henne være akkurat den hun ønsket å være.

– Jeg sa til mamma at jeg ønsket å ha på meg jenteklær, og hun sa bare: «Hvis du vil ha på deg jenteklær, så skal du gjøre det», selv om legene mente at jeg skulle vente litt med det, sier hun.

Hun sier at hun føler seg priveligert som har fått muligheten til å kunne velge i en så tidlig alder.

– Jeg ønsker å bruke denne muligheten til å forhåpentligvis inspirere mange transkjønnede folk der ute. Selv om du starter reisen din senere, må vi kunne akseptere det, sier hun.

Nikkie de Jager sier at hun håper at hennes åpenhet kan inspirere andre.

– Det har vært vanskelig. Jeg vet ikke ... Det har bare gått ei uke. Jeg vet ikke hvordan dette går. Jeg vet ikke hvor jeg passer inn i denne magiske verdenen, men så lenge jeg får være meg selv og inspirere små «Nikkie-er» til å være seg selv, så er det alt du kan gjøre, sier hun.

På slutten av intervjuet takker hun Ellen DeGeneres for at hun fikk komme og for alt hun har gjort. Ellen havnet selv i rampelyset da hun i 1997 fortalte at hun var lesbisk.